În contextul actual național și internațional, ea subliniază că România are nevoie de oameni care construiesc, nu de oameni care dărâmă.

„Toată lumea cu care mă întâlnesc mă întreabă acelaşi lucru: ce o să facă PSD-ul după data de 20 aprilie? Şi sincer, greu să fii optimistă când vezi ce s-a pornit. Dar vă mai amintiţi ce ne spuneau părinţii când eram mici? Că greşeala recunoscută e pe jumătate iertată şi că niciodată nu e prea târziu să recunoşti că ai greşit. Dragi colegi din PSD, să ştiţi că e o regulă bună de aplicat chiar şi acum. Veniţi-vă în fire! Sondajele sunt clare, românii nu vă urmează pe drumul ăsta şi plătiţi preţul unui conflict pe care l-aţi generat chiar voi, în interiorul propriei coaliţii”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Raluca Turcan.

Deputatul liberal precizează că parcurgem o perioadă dificilă în care se corectează greşeli acumulate în timp.

„În această perioadă, România are nevoie de oameni care construiesc, nu de oameni care dărâmă. PSD a girat absolut toate măsurile luate de Guvernul Bolojan, iar acum se comportă ca şi cum nu ştiau nimic, «nu sunt din localitate», cum se spune. Am consultat filiala PNL Sibiu şi direcţia e clară şi fermă: susţinere pentru Ilie Bolojan premier. Noi ştim că românii nu trăiesc din jocuri de culise, ei trăiesc din salarii, din siguranţa locului de muncă, din speranţa că statul lucrează pentru ei. Ameninţările şi strategiile demolatoare nu ajută nici economia, nici societatea, ci creează exact terenul pe care îl aşteaptă cei care vor o Românie slăbită şi vulnerabilă”, a mai transmis Turcan.

Potrivit acesteia, „inteligenţă politică înseamnă să stai la masă şi să guvernezi, să tai din risipă, să reformezi companiile de stat cu pierderi, să aduci banii europeni acasă”.

PSD ar urma să decidă, luni, în urma unui vot intern, dacă retrage sau nu sprijinul premierului Ilie Bolojan şi care sunt paşii pe care-i va face în perioada imediat următoare.

Referendum în PSD pe tema susținerii lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, joi, că pentru referendumul intern de pe 20 aprilie se conturează, mai degrabă, o singură întrebare şi anume dacă păstrează sau retrag sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Avem în discuţii dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări şi cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în Opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare. Dacă va fi una, va fi de genul acesta, dacă vor fi mai multe întrebări apropo de direcţii, putem să o facem, dar rămâne să vedem ce se va întâmpla imediat după”, a explicat Manda.

El a adăugat că, după şase întâlniri regionale, un singur membru al partidului s-a pronunţat pentru susţinerea în continuare a lui Ilie Bolojan, iar restul s-au declarat împotrivă.

„Dacă previzionăm că rezultatul votului, într-o majoritate foarte clară, va fi că nu mai continuăm aşa, primul gest de responsabilitate îl aşteptăm de la domnul Bolojan. Adică, dacă jumătate din cei care te-au susţinut să fii prim-ministru, 45%, ca să nu spun jumătate, vin şi spun că nu mai doresc să continue, corect, logic, normal, ca să nu duci ţara într-o criză, (...) ar fi să spună: am înţeles, mulţumesc de colaborare, asta este, vedem ce facem de aici încolo. (...) Dacă domnul Bolojan doreşte să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniştrii din guvern. (...) E vorba de un semnal pe care îl dăm. Guvernul în acel moment nu mai este format din aceste partide politice, domnia sa are această perioadă de 45 de zile, teoretic ar trebui să vină mult mai repede dacă ştie că are o majoritate să-l susţină şi să treacă prin parlament un alt guvern. De la noi sigur nu va exista susţinere. De aici încolo rămâne să vedem ce facem, dacă aşteptăm 45 de zile, dacă va exista o moţiune de cenzură iniţiată de AUR, iniţiată de noi, dacă această moţiune de cenzură trece”, a afirmat Claudiu Manda.