Horoscop 12 februarie 2026, cu Neti Sandu. Cine își poate reface viața de cuplu și cine o duce mai bine cu banii

Horoscop 12 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să descoperim niște adevăruri în spatele cortinei, că am fi ascuns, chiar și de noi, niște lucruri, ca să nu suferim, poate.

Vibrația zilei este 3 și e momentul să spunem adevărul, așa cum e el. Horoscop 12 februarie 2026 – VĂRSĂTOR Se pare că o să dați randament bun la treabă și o s-o duceți mai bine și cu banii, că o să mai lucrați, probabil, în paralel cu serviciul. Poate se ivește ocazia să candidați pentru un post, să dați interviuri pentru un job și să iasă așa cum vă doriți. Horoscop 12 februarie 2026 – PEȘTI Se anunță o perioadă mai bună din punct de vedere financiar și o să vă faceți planuri de plecat pe undeva ca să vă recreați, să vă întoarceți cu forțe proaspete de-acolo. O să primiți o mână de ajutor de la rude, or fi și niște prieteni săritori și o să depășiți toate greutățile. Horoscop 12 februarie 2026 – BERBEC Veștile sunt amestecate: vin și bani, sunt și cheltuieli, că sunt lucruri obligatorii de plătit, și o să vă descurcați cu banii, că or să mai intre. Se poate să lansați la apă un nou proiect și să vă folosiți toate resursele ca să-l conduceți cu mână sigură până la final. Citește și Horoscop 11 februarie 2026, cu Neti Sandu. Se poate resuscita o relație de cuplu Horoscop 12 februarie 2026 – TAUR Sunt ceva treburi solicitante pe-acasă, poate faceți unele reparații, mai luați diverse lucruri noi și scoateți din banii puși deoparte. Poate vă asociați cu niște oameni de bine să le oferiți sprijin unor persoane care se află într-o situație delicată și iese ceva bun.

Horoscop 12 februarie 2026 – GEMENI Se poate să revină cineva dintr-o fostă relație și să vă mai ceară o șansă de a reface o relație care chiar promitea. Inima o să dea răspunsul. Niște bani din trecut or să aterizeze ca să aveți și voi o rezervă, în cazul în care apar neprevăzute. Horoscop 12 februarie 2026 – RAC Se poate să aveți un eveniment la sfârșit de săptămână și să începeți pregătirile, dacă e la voi; dacă nu, poate plecați în altă localitate. O să puteți reface și voi viața de cuplu dacă a trecut suferința unei despărțiri. Poate vă încumetați. Horoscop 12 februarie 2026 – LEU Întrevedere cu cineva care v-o fi rămas dator cu o ieșire; poate așteptați și un răspuns referitor la o colaborare și o să aflați ce se întâmplă, care sunt datele problemei. O invitație pentru weekend pe undeva, ca să vă rupeți un pic din mediul cotidian și să reveniți cu alt tonus. Horoscop 12 februarie 2026 – FECIOARĂ O să dați de niște promoții la mobilă, aparatură de uz casnic, gadgeturi și o să completați ce vă lipsește pe-acasă. Se îmbunătățește calitatea comunicării cu șefii, cu autoritățile, și o să primiți semnături, accept, iar punctul vostru de vedere o să conteze.

Horoscop 12 februarie 2026 – BALANȚĂ Poate o să puneți în aplicare o idee mai veche, care o să prindă la un public anume, că aveți o viziune a momentului, știți ce se cere. Se poate să faceți o curățenie mai serioasă acasă și să creați spațiu pentru lucrurile noi pe care o să le luați. Horoscop 12 februarie 2026 – SCORPION O să depuneți eforturi să vă faceți înțeleși, dar cu răbdare o să reușiți. Poate aveți nevoie și de un pic de odihnă. O să apară cineva care să vă capteze atenția și poate începeți o relație cu cineva care să vă completeze sufletește. Horoscop 12 februarie 2026 – SĂGETĂTOR Se poate să dați de lucruri pe care le căutați de multă vreme și o să cheltuiți niște bani, dar cu rost, că v-au rugat ai voștri mai demult să le luați. Preocupările de grup or să dea roade și o să vă bucurați de aprecieri din partea celor care beneficiază de rodul muncii voastre. Horoscop 12 februarie 2026 – CAPRICORN Poate intrați într-o competiție cu cineva care se simte mai puternic decât voi, dar o să fiți peste și o să fiți numărul 1. V-au rămas niște acte de parafat și o să primiți și aprobările pe care le așteptați cine știe de când.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , Dată publicare: