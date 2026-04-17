Prosumatorii români cred că își produc propria energie cu ajutorul unor panouri fotovoltaice, însă realitatea este diferită. În orele de vârf ale soarelui, sistemele lor pot fi oprite automat, fără notificare, ceea ce înseamnă că nu mai injectează energie în rețea și ajung să consume energie din rețea la preț întreg.

De ce se opresc panourile fotovoltaice în orele de vârf

În prima ediție din 2026 a emisiunii PRO VERDE, Ramona Țintea îl are ca invitat pe Dan Pârșan, președintele Asociației Prosumatorilor, și abordează o problemă importantă cu care se confruntă prosumatorii din România: deconectarea temporară, fără știrea lor, de la rețeaua electrică. Fenomenul are loc în special în zilele însorite, când panourile fotovoltaice produc surplus de energie ce nu poate fi preluat de rețelele electrice nemodernizate. În aceste condiții de supratensiune, invertorul instalat oprește automat funcționarea sistemului, iar prosumatorii cred că produc energie, dar, de fapt, consumă din rețea.

Revoltător este că acest lucru se întâmplă chiar în zilele și în intervalele de maximă producție. Fix atunci panourile fotovoltaice generează cea mai multă energie, dar surplusul nu mai ajunge în sistem.

Cum afectează prosumatorii oprirea invertoarelor

Invertorul poate rămâne oprit aproximativ 15 minute după fiecare episod de supratensiune. Problema este că aceste opriri apar exact între orele 10:00 și 16:00 – intervalul în care panourile fotovoltaice produc cea mai multă energie.

Informațiile au fost dezvăluite în emisiunea PRO VERDE. Președintele Asociației Prosumatorilor din România a explicat mecanismul din spatele acestui fenomen.

Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor din România: În momentul când rețelele sunt supra solicitate se ajunge la o tensiune de 253 de volți, care ar fi maximală și care comandă invertorului. Adică, creierului care, practic, transformă energia de la panourile fotovoltaice, în energie activă. Îi spune invertorului să se oprească.

Ramona Țintea: - Practic, cineva oprește invertoarele?

Dan Pîrșan: Nu, ele se opresc singure. Au acest protocol ca la supratenstensiune să se oprească.

Ramona Țintea: Cât timp?

Dan Pîrșan: Se oprește timp de 15 minute. În acest timp, de la ora 11:00 sau 10:00 de dimineață, până la ora 3:00 sau 4:00 după amiaza, când avem cea mai puternică iradiație solară în România și peste tot în lume, iată, prosumarii nu produc nimic.

De ce se oprește invertorul și cum ajung prosumatorii să consume energie din rețea

Invertorul stopează producția de energie când detectează tensiuni peste 253V sau sub 207V, rămânând oprit la fiecare astfel de incident pentru o perioadă de 15 minute. Acest lucru duce la lipsa producției de energie pe durata orelor cu iradiere solară maximă, ceea ce îi determină pe prosumatori să consume energie din rețea la preț întreg, fără să fie conștienți de oprirea invertorului. Deși situația nu este neapărat ilegală, este considerată imorală și anormală, iar operatorii de distribuție au obligația de a livra energie de calitate, conform standardelor.

Distribuitorii de energie nu și-au modernizat rețelele și deseori se produc supratensiuni. Soluția găsită în România a fost oprirea temporară a prosumatorilor din producție, susține Asociația Prosumatorilor.

Revoltător este că, în acest timp, prosumatorii consumă energie scumpă din rețea, la fel ca orice alt consumator fără panouri fotovoltaice.

Pentru a afla dacă au fost deconectați, prosumatorii pot verifica aplicația invertorului, care arată clar când acesta a fost oprit sau pornit. Problemele au fost semnalate în număr mare începând cu martie, odată cu creșterea intensității solare, iar Dan Pârșan afirmă că de vină sunt operatorii de distribuție și rețelele nemodernizate, banii colectați pentru modernizare nefiind investiți corespunzător.

Prosumatorii au soluții legale: pot trimite petiții bine fundamentate către operatorii de distribuție care sunt obligați să răspundă în 20 de zile și, dacă problema persistă, se pot adresa ANRE sau chiar instanțelor, unele cazuri fiind deja câștigate în favoarea prosumatorilor. Operatorul de distribuție are obligația să monteze, în maximum 20 de zile, un analizor de tensiune care monitorizează rețeaua non-stop. În urma măsurătorilor se stabilește dacă invertoarele prosumatorului au fost oprite și acesta nu a mai produs energie. Paradoxal, chiar și atunci când problema este confirmată, prosumatorul nu primește nicio despăgubire. Mii de astfel de reclamații au fost deja depuse la operatorii de distribuție și la ANRE, iar deficiențele reclamate au fost confirmate oficial.

O altă problemă majoră este faptul că prosumatorii își primesc banii pentru surplusul de energie abia peste doi ani, spre deosebire de practicile din alte țări europene unde plata e făcută lunar. ANRE a interpretat legea astfel încât furnizorii pot amâna plata până la 24 de luni, ceea ce îi transformă pe prosumatori, fără voia lor, în creditori ai furnizorilor de energie.

Recomandările Asociației Prosumatorilor

Asociația Prosumatorilor recomandă schimbarea furnizorilor de energie de două ori pe an, în funcție de sezon, pentru a obține prețuri mai bune pentru energia vândută și pentru consumul propriu. Procedura este digitalizată și simplă. Deși există unele îmbunătățiri recente în atitudinea operatorilor de distribuție față de rezolvarea plângerilor, problemele persistă, iar despăgubirile pentru prejudicii sunt greu de obținut în afara instanțelor.

Problemele semnalate țin de infrastructura electrică nemodernizată, lipsa compensațiilor imediate pentru energia livrată și necesitatea ca prosumatorii să cunoască și să-și apere drepturile pentru a putea beneficia în mod real de statutul lor și de avantajele producției de energie regenerabilă.

Cum gestionează alte țări problema prosumatorilor

Lituania, cu o populație de aproximativ 6 ori mai mică decât România, a integrat deja 170.000 de prosumatori în rețelele energetice. Sistemul funcționează fără riscuri de colaps energetic și fără ca energia produsă de cetățeni să pună în pericol siguranța rețelei naționale. Asta pentru că în Lituania autoritățile au avut viziune…

