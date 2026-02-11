Psihiatru: Rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru creierul tinerilor. Adolescenții devin vulnerabili
Psihiatru: Rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru creierul tinerilor. Adolescenții devin vulnerabili

„De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”. Nadia Comăneci, imagini emoționante din copilăria sa. VIDEO

Stiri Mondene
62469243
Profimedia

Marea campioană Nadia Comăneci a postat, miercuri, pe rețelele de socializare, imagini inedite despre începuturile carierei sale, „de la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”.

autor
Ioana Andreescu

Într-un material de arhivă în limba engleză sunt prezentate atât imagini de la antrenamente și din concursuri, cât și din viața din afara competițiilor.

Nadia Comăneci, născută la 12 noiembrie 1961, la Onești, a început gimnastica la vârsta de 5 ani, fiind selecționată de antrenorul Marcel Duncan și legitimată la AS Flacăra Onești. Din 1971 a fost antrenată de Béla și Márta Károlyi, iar la vârsta de 11 ani a câștigat primul său titlu de campioană națională absolută. Jumătate de an mai târziu a concurat la categoria maestre, unde a ocupat locul al treilea.

Ascensiunea și Olimpiada de la Montreal

În 1974 a obținut primul mare succes peste hotare, câștigând locul I la individual compus în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera (Republica Democrată Germană). A urmat o ascensiune rapidă care a culminat cu rezultatele obținute în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal – ediție a JO care a intrat în istoria sportului drept „Olimpiada Nadia Comăneci”.

Nadia a primit șapte note de 10 (primele în istoria concursurilor oficiale de gimnastică) și a stabilit un „record absolut”: 20 de puncte la paralele inegale (potrivit codului de punctaj de la acea vreme), scrie cosr.ro. Nadia Comăneci a cucerit cinci medalii la Montreal: trei de aur (la individual compus, bârnă și paralele), una de argint (cu echipa României) și una de bronz (la sol).

Citește și
PRO TV, lider de audiență cu Desafio: Aventura - duel dramatic și o nouă eliminare
PRO TV, lider de audiență cu Desafio: Aventura - duel dramatic și o nouă eliminare

Titluri mondiale și consacrarea internațională

După 1977, Nadia s-a pregătit la București cu antrenorii Iosif Hidi, Gheorghe Condovici, Atanasia Albu (septembrie 1977 – august 1988), Gheorghe Gorgoi și Anca Grigoraș (aprilie 1980 – august 1981). Nadia Comăneci a cucerit primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească și două medalii de argint, la sărituri și cu echipa, la Campionatele Mondiale din 1978, de la Strasbourg.

În 1979, la CM de la Fort Worth (SUA), Nadia a făcut parte din echipa României care a cucerit primul titlu mondial pe echipe (389,550 p) din istoria gimnasticii.

A câștigat de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală și a intrat definitiv în posesia „Cupei Europei”, fiind prima gimnastă care a reușit această performanță. În 1975 a obținut „Trofeul Campioanelor”, la Londra, iar în 1979, la „Cupa Mondială” desfășurată la Tokyo, s-a clasat pe primul loc la sol și sărituri, pe locul al doilea la bârnă și pe locul al treilea la individual compus. În 1981, la Universiada de la București, Nadia a obținut cinci medalii de aur.

S-a retras din activitatea competițională în 1984, având în palmares 25 de medalii câștigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene, dintre care 16 de aur.

Distincții și viața după retragere

În codul de punctaj al Federației Internaționale de Gimnastică (FIG), la paralele inegale sunt incluse două elemente denumite „coborâre Comăneci” și „salt Comăneci”.

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada, după care a revenit în SUA și s-a stabilit la Oklahoma. S-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA și campion olimpic. Cei doi au un băiat, Dylan Paul, născut în 2006.

În 1996 a fost aleasă președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică (FRG). Fundația americană pentru Sport Feminin (WSF) i-a acordat „Premiul Flo Hyman” în 1998. De asemenea, Nadia și performanțele sale au fost incluse în „Hall of Fame” al gimnasticii mondiale.

După JO Montreal a devenit Maestru Emerit al Sportului. În 1984, Comitetul Internațional Olimpic i-a acordat „Ordinul Olimpic de argint” pentru meritele deosebite în domeniul sportului și serviciile aduse cauzei olimpice. Din partea Comitetului Olimpic Român a primit „Colanul Olimpic”. În anul 2000 i s-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de comandor.

2026, Anul Nadia

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a lansat oficial, luna trecută, Anul Nadia 2026 – un program național dedicat marcării a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

Anul Nadia 2026 este un program dedicat nu doar unei mari campioane, ci unei valori care aparține culturii române, desfășurat pe durata întregului an. Acesta reunește sportul, cultura, educația și comunitatea printr-o serie de evenimente organizate de COSR, Federația Română de Gimnastică și orașul Onești, desemnat Oraș European al Sportului în 2026.

Repere ale Anului Nadia 2026:

• martie 2026 – Gala de debut „Nadia Comăneci”

• 29 mai 2026 – Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”

• 8 iunie 2026 – Crosul Olimpic București

• 18 iulie 2026 – Ziua Perfecțiunii, Ziua Primului 10 olimpic

• noiembrie 2026 – Evenimente culturale dedicate sportului

• decembrie 2026 – Închiderea Anului Nadia

Evenimente în Onești – Oraș European al Sportului 2026:

• inaugurarea unui muzeu temporar dedicat Nadiei Comăneci;

• realizarea traseului memorial „Drumul către 10”;

• organizarea de cupe internaționale și festivaluri sportive;

• proiecte educaționale dedicate copiilor și tinerilor;

• Gala Parada Campioanelor;

• conferința de închidere a programului „Onești – Oraș European al Sportului 2026”.

Dunărea s-ar putea transforma într-o veritabilă „autostradă albastră”, navigabilă 340 de zile pe an

Etichete: nadia comăneci, gimnastică,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Citește și...
Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat
Stiri Economice
Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

Statul colectează tot mai greu datoriile de la companii. În total, restanțele se apropie de 78 de miliarde de lei, potrivit unei analize care arată că suma a crescut anul trecut. Dintre companiile de pe „lista neagră”, multe sunt de stat.

Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă. Când se vor întoarce la şcoală
Stiri Educatie
Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă. Când se vor întoarce la şcoală

Elevii din Bucureşti vor intra vineri, după finalizarea cursurilor, în vacanţă şi se vor întoarce la şcoală pe 23 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Psihiatru: Rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru creierul tinerilor. Adolescenții devin vulnerabili
Stiri externe
Psihiatru: Rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru creierul tinerilor. Adolescenții devin vulnerabili

O psihiatră americană a declarat la procesul YouTube și Meta că rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru tineri, remodelând creierul lor vulnerabil în dezvoltare.

Recomandări
Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat
Stiri Economice
Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

Statul colectează tot mai greu datoriile de la companii. În total, restanțele se apropie de 78 de miliarde de lei, potrivit unei analize care arată că suma a crescut anul trecut. Dintre companiile de pe „lista neagră”, multe sunt de stat.

Ce obligații au absolvenții de Medicină, la buget, din alte state europene. Unii au de ales între rural și plata cursurilor
Stiri externe
Ce obligații au absolvenții de Medicină, la buget, din alte state europene. Unii au de ales între rural și plata cursurilor

Medicii din cadrul Federaţiei SANITAS consideră că orice tentativă de a transforma studiile medicale finanțate de la buget într-o obligație de muncă după absolvire este inacceptabilă.

Dunărea s-ar putea transforma într-o veritabilă „autostradă albastră”, navigabilă 340 de zile pe an
Stiri Diverse
Dunărea s-ar putea transforma într-o veritabilă „autostradă albastră”, navigabilă 340 de zile pe an

În doi ani, Dunărea s-ar putea transforma într-o veritabilă „autostradă albastră”. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Februarie 2026

45:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Februarie 2026

01:45:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Laszlo Balint, răspuns agresiv când a fost întrebat despre un posibil blat cu FCSB: „Prefer să mă las de fotbal”

Sport

Fostul star din Giulești, pus la zid după o gafă monumentală: „Nota trebuie să fie mică”