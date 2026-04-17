El a spus că Moscova ar putea invoca dreptul la autoapărare dacă aceste ţări permit Ucrainei să le folosească spaţiul aerian pentru atacuri cu drone asupra teritoriului rus, relatează agenţia EFE.

"Fie sistemele antiaeriene occidentale sunt extrem de ineficiente, cum s-a întâmplat în timpul evenimentelor din Orientul Mijlociu, fie aceste ţări îşi cedează în mod deliberat spaţiul aerian, devenind astfel complice la agresiunea împotriva Rusiei", a declarat Şoigu presei ruse.

El a amintit în acest sens de articolul 51 din Carta ONU, "care stipulează dreptul inalienabil al statelor la legitimă apărare în cazul unui atac armat".

Serghei Şoigu a susţinut că Rusia înregistrează o creştere a atacurilor cu drone ucrainene care zboară prin spaţiul aerian al Finlandei şi al statelor baltice, respectiv Lituania, Letonia şi Estonia.

În ultimele săptămâni mai multe drone de atac ucrainene s-au prăbuşit în Finlanda, Letonia şi Estonia. Potrivit Ucrainei, probabil aceste drone au deviat de la traiectorie în urma acţiunii sistemelor de război electronic ruseşti.

La sfârşitul lunii martie terminalul portuar Ust-Luga de la Marea Baltică, în regiunea rusă Leningrad, a fost ţinta unui atac masiv cu drone ucrainene. Aproximativ 56 de drone au lovit acolo instalaţii, provocând un incendiu de amploare, acel port fiind un centru logistic pentru exportul petrolului rusesc.

Câteva zile mai târziu, Kremlinul a avertizat că va răspunde ţărilor care permit Ucrainei să le folosească spaţiul aerian pentru a efectua atacuri împotriva Rusiei.