Iran redeschide complet Strâmtoarea Ormuz pe toată durata armistiţiului. Reacția lui Donald Trump

Statele Unite și Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui armistițiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz.

„Conform armistiţiului în Liban, trecerea tuturor navelor comerciale ptin strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pe toată durata rămasă a armistiţiului”, anunţă vineri pe X ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

Reacția lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a răspuns pe Truth Social la anunțul Iranului: „Iranul a anunțat că strâmtoarea Iranului este complet deschisă și pregătită pentru trafic complet. Mulțumesc!”

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și pregătită pentru activitate și trafic complet, dar blocada navală va rămâne pe deplin în vigoare în ceea ce privește Iranul, doar până în momentul în care tranzacția noastră cu Iranul va fi 100% finalizată. Acest proces ar trebui să se deruleze foarte rapid, având în vedere că majoritatea punctelor sunt deja negociate”, a adăugat el, potrivit Fox News.

Donald Trump anunțase că a redeschis Strâmtoarea Ormuz, miercuri

Donald Trump a declarat, joi, că Strâmtoarea Hormuz este „deschisă permanent”, asta în ciuda blocadei navale pe care o menține, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din partea Chinei.

Președintele american a anunțat miercuri dimineață că redeschide strâmtoarea în urma unor discuții private cu liderul chinez Xi Jinping.

„China este foarte încântată că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump pe Truth Social. „O fac și pentru ei – și pentru întreaga lume. O astfel de situație nu se va mai repeta niciodată”.﻿

Prețul petrolului a scăzut după anunț

Preţul petrolului a scăzut deja cu 10% după acest anunţ, care a fost salutat de preşedintele american Donald Trump.

Ca represalii în urma războiului declanşat de SUA şi Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul acceptase deja redeschiderea strâmtorii de la începutul armistiţiului cu SUA intrat în vigoare miercurea trecută, dar nu a pus în practică acest angajament din cauza refuzului Israelului de a opri operaţiunile militare în Liban, operaţiuni pe care armata israeliană chiar le-a intensificat prin bombardamente puternice care au provocat multe victime civile.