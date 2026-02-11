Incidentul s-a petrecut în Torre Lapillo, o localitate aparținătoare de Porto Cesareo, în Italia.

Bărbatul, originar din provincia Brindisi, strânsese de-a lungul anilor această mică avere, cumpărând legal lingourile și păstrându-le într-o cutie metalică. Dintr-o eroare neatenție, recipientul a ajuns însă într-un tomberon de pe stradă.

Greșeala descoperită prea târziu

Abia a doua zi și-a dat seama ce făcuse. S-a întors în locul unde aruncase cutia, însă containerul fusese deja golit. Disperat, s-a prezentat la Carabinieri pentru a anunța incidentul.

După primele verificări, polițiștii de la secția locală, împreună cu colegii din cadrul Unității Operative și Mobile din Campi Salentina, au început investigațiile. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă au fost decisive: au confirmat declarațiile bărbatului și au permis reconstituirea traseului autospecialei firmei de salubritate.

Căutări la groapa de gunoi

Odată identificat camionul de compactare, căutările s-au mutat la groapa de gunoi din Ugento, unde fuseseră descărcate deșeurile. Cu ajutorul angajaților, a fost organizată o operațiune dificilă de căutare printre sacii descărcați.

După o muncă migăloasă, cutia metalică a fost găsită. În interior se aflau cele 20 de lingouri de aur, intacte.

Recipientul cu încărcătura sa prețioasă a fost returnat proprietarului, care, cu siguranță, va fi de acum înainte mult mai atent unde își aruncă gunoiul.