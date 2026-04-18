Într-un interviu acordat postului rus RT, liderul de la Minsk a caracterizat mandatul preşedintelui american drept insuficient pentru a produce rezultate majore, relatează EFE.

„Cine este el? Un lider vremelnic, are patru ani la dispoziţie. Ce va putea face în patru ani? Nimic. Nu va face nimic. De aceea un preşedinte are nevoie de timp”, a afirmat preşedintele belarus.

Aflat la conducerea ţării de peste trei decenii, Lukaşenko a criticat în termeni generali liderii occidentali, considerând că durata redusă a mandatelor îi determină să urmărească interese personale, nu obiective pe termen lung.

În acest context, el i-a vizat în mod direct pe Emmanuel Macron şi pe Friedrich Merz.

„Sunt vremelnici. Au venit, au preluat controlul şi au plecat. Aceasta este baza politicilor lor. Nu se gândesc la popoarele Franţei, Germaniei sau ale altor ţări. Şi aceasta este problema lor”, a apreciat Lukaşenko.

Liderul belarus a admis că negocierile cu Occidentul sunt dificile, dar a afirmat că este dispus să participe la acestea, având ca prioritate interesele naţionale.

„Indiferent de negocierile purtate Occidentul, înţeleg că nu sunt 'fiul lor de căţea'”, a spus el, parafrazând o remarcă atribuită lui Franklin D. Roosevelt despre dictatorul nicaraguan Anastasio Somoza.

„Mă vor mesteca şi apoi mă vor scuipa cu mare plăcere. Înţeleg perfect acest lucru”, a adăugat Lukaşenko, explicând că Minsk trebuie să urmeze o politică externă „multivectorială”, adaptată condiţiilor economice.

Deşi a declarat în repetate rânduri că ar putea renunţa la putere, Aleksandr Lukaşenko conduce Belarusul din 1994, în pofida criticilor şi condamnărilor venite din partea comunităţii internaţionale.