Tensiunile din coaliția de guvernare au atins noi vârfuri cu câteva zile înainte de referendumul în care PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Înainte de această decizie apar tot mai multe atacuri între premier și social democrați, iar asta coincide cu o serie de evoluții semnificative pe bursa de la București, dar și ale obligațiunilor de stat ale României.

Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a depreciat cu 0,39%, până la 29.241,88 puncte, în timp ce BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la Bursă, a închis cu o scădere de 0,39%, notează Agerpres.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a închis pe minus cu 0,28%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia celor zece companii energetice şi de utilităţi, a înregistrat o depreciere de 0,44%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o scădere de 0,47%, în timp ce indicele SIF-urilor, BET-FI, a "pierdut" 0,95%. Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, a închis cu o depreciere de 1%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacţii de 21,5 milioane de lei, urmate de acţiunile Romgaz - 8,4 milioane lei, şi de cele ale OMV Petrom - 7,5 milioane de lei.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Societăţii de Construcţii Napoca (+14,81%), SIF Hoteluri (+4,76%) şi Erste Group Bank (+2,7%). Cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Uztel (-13,64%), AETA (-4,72%) şi Artego (-4,55%).

România plătește criza politică cu împrumuturi mai scumpe

Dobânzile la care se finanțează statul român au crescut vineri, pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare și al incertitudinii legate de viitorul Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Vineri, 17 aprilie, a fost a doua zi consecutivă în care obligațiunile României denominate în dolari au înregistrat scăderi semnificative, devenind cele mai slabe active de acest tip din rândul piețelor emergente, conform Bloomberg.

„Incertitudinea politică a crescut din nou, în contextul știrilor conform cărora cel mai mare partid din coaliția de guvernare din România este pregătit să retragă sprijinul premierului săptămâna viitoare și să îi ceară demisia”, au explicat analiștii Erste Group, Katarzyna Rzentarzewska și Jakub Cery.

Datele citate de Bloomberg arată că pe 16 aprilie randamentul obligațiunilor românești pe 10 ani a urcat la 6,95%, cu 13 puncte de bază într-o singură zi. Astfel, România a ajuns să se împrumute mai scump decât celelalte state din regiune. Pe 17 aprilie, randamentul obligațiunilor a ajuns la 7,14%, conform World Goverment Bonds.

Efectele crizei politice de la București ies în evidență și prin compararea cu vecini precum Ungaria sau Bulgaria. Astfel, Ungaria se împrumută mai ieftin decât România, obligațiunile sale pe 10 ani ajungând la un randament de 6,14% pe 17 aprilie, asta în condițiile în care piețele au reacționat pozitiv după victoria lui Peter Magyar în fața lui Viktor Orban.

În același timp, Bulgaria se împrumută cu 5,34%, după cum arată datele despre obligațiunile sale pe 10 ani de pe 17 aprilie. Acest randament vine în condițiile în care vecinii noștri de la sud de Dunăre se confruntă cu în ultimii ani cu o instabilitate politică și urmează să treacă prin noi alegeri parlamentare duminică, 19 aprilie.

Contrastul este puternic față de luna februarie, când după validarea de către Curtea Constituțională a României a reformei pensiilor speciale, dobânda coborâse la aproximativ 6,4%, cel mai redus nivel din ultimii doi ani. Diferența este de aproape 0,5 puncte procentuale într-un interval scurt.