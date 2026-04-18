Într-un comunicat transmis cu puțin timp în urmă, armata iraniană a precizat că strâmtoarea a „revenit la situația anterioară”, după ce SUA au refuzat să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene din Golf, notează SkyNews.

Iranul a declarat Strâmtoarea Hormuz practic închisă la scurt timp după începerea atacului american din 28 februarie. Ulterior, oficialii de la Teheran au explicat că trecerea era posibilă doar cu aprobarea Iranului, însă nu și pentru navele considerate „ostile” sau asociate cu SUA și Israel.

În practică, foarte puține nave au mai tranzitat zona, iar perturbările au afectat sever economiile globale și au împins prețurile la energie în sus.

Blocada revine după primele mișcări importante de trafic în șapte săptămâni

Iranul ridicase blocada vineri, 17 aprilie, după intrarea în vigoare a armistițiului de 10 zile dintre Israel și Liban. Donald Trump a mulțumit Iranului pentru redeschiderea strâmtorii, dar a precizat că blocada americană de represalii asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene „rămâne pe deplin în vigoare” până la încheierea unui acord.

Traficul prin culoarul maritim a crescut temporar în această dimineață, într-o mișcare pe care Reuters a descris-o drept „prima circulație majoră de nave” prin Strâmtoarea Hormuz de la începutul războiului.