Ce s-a găsit în rachetele nord-coreene, cu care se mândrește Kim Jong Un. Rusia le folosește în Ucraina

Potrivit oficialilor, concluziile – publicate joi de Ministerul Apărării din Ucraina – se bazează pe „studii de laborator” efectuate de ingineri și oameni de știință militari asupra resturilor de rachete KN-23 și KN-24 cu combustibil solid, folosite pe teritoriul ucrainean la începutul anului 2024.

Raportul arată că, deși rachetele nord-coreene prezintă asemănări cu cele rusești, ele folosesc un combustibil mai puțin eficient și necesită motoare cu 50% mai mari pentru a atinge aceeași rază de acțiune.

„În același timp, sunt utilizate metode de producție învechite, iar calitatea lipiturilor este specifică tehnologiei de acum aproximativ 50 de ani”, a transmis ministerul, potrivit Business Insider.

De asemenea, analiza a arătat că rachetele sunt acoperite cu grafit, o „soluție relativ ieftină” pentru protecția împotriva temperaturilor ridicate în timpul zborului.