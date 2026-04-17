Ce s-a găsit în rachetele nord-coreene, cu care se mândrește Kim Jong Un. Rusia le folosește în Ucraina

Potrivit oficialilor, concluziile – publicate joi de Ministerul Apărării din Ucraina – se bazează pe „studii de laborator” efectuate de ingineri și oameni de știință militari asupra resturilor de rachete KN-23 și KN-24 cu combustibil solid, folosite pe teritoriul ucrainean la începutul anului 2024.
Raportul arată că, deși rachetele nord-coreene prezintă asemănări cu cele rusești, ele folosesc un combustibil mai puțin eficient și necesită motoare cu 50% mai mari pentru a atinge aceeași rază de acțiune.
„În același timp, sunt utilizate metode de producție învechite, iar calitatea lipiturilor este specifică tehnologiei de acum aproximativ 50 de ani”, a transmis ministerul, potrivit Business Insider.
De asemenea, analiza a arătat că rachetele sunt acoperite cu grafit, o „soluție relativ ieftină” pentru protecția împotriva temperaturilor ridicate în timpul zborului.
Copii ale altor drone
Ministerul Apărării a precizat că echipa sa a identificat modelele KN-23 și KN-24 folosind schițe din Coreea de Sud și imagini din fabrici nord-coreene, evidențiind șapte caracteristici comune. Totodată, KN-23 are un diametru specific al structurii, utilizat exclusiv de Coreea de Nord.
Racheta KN-23, cunoscută și sub numele Hwasong-11A, a fost prezentată pentru prima dată în 2018, fiind adesea comparată cu racheta balistică rusă Iskander-M. Cealaltă rachetă, KN-24 (Hwasong-11B), a fost dezvăluită în 2019 și prezintă asemănări cu racheta tactică americană ATACMS.
Totuși, raportul ucrainean subliniază că aceste arme nu sunt copii directe, ci indică faptul că Phenianul a „rafinat o versiune inițială” a dezvoltării rachetelor Iskander.
În același timp, unitățile de control ale rachetelor conțin „componente civile de la branduri de top”, potrivit ministerului.
„Phenianul achiziționează aparent aceste cipuri pentru a ocoli sancțiunile”, se arată în raport.
Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a declarat la sfârșitul lui 2024 că a identificat componente fabricate de companii din China, Japonia, Elveția, Marea Britanie și Statele Unite.
Primele rachete coreene, lansate în ianuarie 2024
Ucraina a raportat pentru prima dată utilizarea rachetelor KN-23 în ianuarie 2024, afirmând că Rusia le-a lansat asupra orașului Harkov. Oficialii ucraineni au spus atunci că acestea sunt imprecise și nesigure, cel puțin jumătate explodând în aer înainte de a-și atinge țintele.
Luna următoare, Ucraina a anunțat că a interceptat rachete KN-24 lansate de Rusia asupra Kievului. La începutul lui 2025, Kievul a acuzat Coreea de Nord că a furnizat Kremlinului cel puțin 148 de rachete balistice.
De la începutul războiului, Rusia a încercat să își întărească relațiile cu Coreea de Nord, primind trupe și armament pentru a susține ofensiva și pentru a menține invazia. Statele Unite și Coreea de Sud și-au exprimat îngrijorarea că Phenianul acumulează experiență valoroasă de luptă, atât în tactici militare, cât și în producția de armament.