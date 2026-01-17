Formația românească de doom/gothic/symphonic metal Green Eyes of Darkness a lansat albumul ”Fire Waves”

Formația românească de doom/gothic/symphonic metal Green Eyes of Darkness a lansat recent, sub egida casei de discuri Loud Rage Music, albumul ”Fire Waves”.

Potrivit unui comunicat de presă, "Fire Waves” este un ”material profund, întunecat și misterios, construit pe o fundație Gothic / Symphonic Metal, peste care se strecoară, pe alocuri, influențe tăioase de thrash metal”.

”Albumul reflectă o explorare sonoră intensă, unde atmosfera, emoția și forța se împletesc într-o identitate clară și asumată. Acest album marchează o etapă importantă pentru Green Eyes of Darkness și definește direcția noastră artistică actuală, una matură, coerentă și lipsită de compromisuri”, mai precizează membrii acestei formații.

Albumul "Fire Waves” conține 13 piese - cu un total de 78 minute.

Conceput inițial de chitaristul Dragoș Grigorescu (Abigail, Hovercraft, Serenity), proiectul Green Eyes of Darkness a început să prindă contur cu adevărat atunci când s-au alăturat și prietenii săi de-o viață, basistul Cătălin “Flamă” Scânteie (Abigail, Rising Shadow, Hatemode) și Georgiana Bogdana Stoian (Vârf Carpatin).

Astăzi, Green Eyes of Darkness este un proiect cu o componeță deschisă care a beneficiat din plin de pe urma colaborării cu alți artiști din diverse medii muzicale. Printre cei care au contribuit la aceste înregistrări se află: Alex Igor (voce), Claudia Deleanu (voce), Ștefania Ionescu (flaut, voce), Alina Rotaru (orgă de biserică), Alex Gomez (tobe) sau Nunu Răcriș (tobe).

”Acest prim album, Fire Waves, reprezintă punctul culminant al unei perioade de aproape cinci ani de perseverență și transformare. Albumul unește într-o singură colecție cele mai definitorii compoziții create de Dragoș și Cătălin, în perioade creative distincte și înregistrate în contexte diferite. Unele dintre aceste piese nu au mai fost auzite niciodată până acum, existând undeva latent ca schițe neterminate, așteptând șansa lor de a prinde viață. Altele au fost interpretate live de câteva ori la sfârșitul anilor '90, dar niciodată înregistrate, în timp ce pentru altele încă mai există câteva înregistrări vechi, marcate de limitările tehnice ale vremurilor respective.”, au transmis membrii formației Green Eyes of Darkness.

În esență, ”simbolismul albumului Fire Waves reflectă conflictul etern dintre creație și dezintegrare”.

comunicat de presa

”Valurile se ridică și cad, se ciocnesc și se dizolvă, dar marea de dedesubt rămâne mereu calmă, neschimbată, neatinsă de tulburările trecătoare de la suprafață. La fel și focul, acesta poate ucide sau susține viața, poate distruge sau poate purifica, dar esența sa profundă transcende întotdeauna transformarea materială de moment.

Aceeași filozofie definește proiectul Green Eyes of Darkness, muzica lor sfidează tiparele, refuză să urmeze formule și tendințe trecătoare. Nu este creată pentru a fi plăcută sau ușor de înțeles, ci este menită să reziste, să transforme și să lase o amprentă durabilă asupra celor care au răbdarea să o asculte și să-i înțeleagă conținutul profund, greu de distins la o abordare superficială.” - mai spun cei de la Green Eyes of Darkness.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a formației Green Eyes of Darkness.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













