Chitaristul Brian May a dezvăluit o piesă Queen necunoscută publicului. Piesa va fi inclusă într-o reeditare din 2026, VIDEO

Chitaristul trupei Queen, Brian May, a dezvăluit luni o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu fusese inclusă pe al doilea album al trupei, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock.

Piesa, compusă de el şi intitulată „Not For Sale (Polar Bear)", a fost difuzată într-o emisiune specială de Crăciun la finalul zilei pe postul britanic, scrie NME.

Înregistrată pentru al doilea album al formaţiei, "Queen II", apărut în 1974, piesa nu a fost în cele din urmă inclusă pe disc. O versiune pirat a melodiei, provenind însă din perioada trupei Smile, fondată de May înainte de anii săi în Queen, ar fi circulat însă printre fani.

„Este o piesă de demult, dar, din câte ştiu, nimeni nu a auzit vreodată această versiune", a declarat chitaristul prezentând melodia, în care se împletesc mai multe voci, dintre care una pare să fie cea a solistului Freddie Mercury.

„Difuzez această versiune (aici) pentru că sunt curios să aflu reacţiile publicului", a adăugat el. „Este o lucrare în desfășurare și va apărea pe viitoarea reconstrucție a albumului Queen II — care va fi lansată anul viitor”, a mai spus el.

Creată în 1979, Queen a devenit una dintre cele mai emblematice trupe rock datorită vocii lui Freddie Mercury, chitarei lui Brian May, liniilor de bas ale lui John Deacon şi tobelor energice ale lui Roger Taylor.

Cunoscut pentru amestecul de genuri, grupul a rămas în memoria publicului prin hituri precum "Bohemian Rhapsody" sau "Another One Bites the Dust".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













