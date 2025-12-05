Artan a fost înmormântat. Zeci de coroane și buchete de flori au fost depuse la intrarea in biserică

Stiri actuale
05-12-2025 | 19:04
artan

Artan, unul dintre cei mai iubiți artiști ai rockului românesc, a fost condus pe ultimul drum. Prieteni, colegi și admiratori au venit să își ia rămas-bun de la solistul a cărui voce a definit o generație.

autor
Claudia Nițoi

Artan lasă în urmă peste patru decenii de muzică, piese inconfundabile și versuri mereu actuale.

Zeci de coroane și buchete de flori au fost depuse la intrarea in biserică. Apropiatii au păstrat momente de reculegere, au lăsat lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru îndrăgitul solist.

Mihai Manea, cântăreț: „El a venit prea devreme pentru timpurile astea. Ideile lui și muzica pe care a construit-o împreună cu Timpuri Noi, iar după aceea cu Partizan, au fost peste ce exista. Va fi cu noi permanent și nu-l vom uita, pentru că a fost un fenomen.”

Dorian Ciubuc, organizator de evenimente: „E un moment tare trist, pentru că Artan a fost un personaj cu totul special, un bun prieten, un om creativ, cu mare cultură.”

Citește și
criza apa
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Mike Godoroja: „Pentru mine e ușor cam mult plecarea lui, deși știam că în ultima perioadă a avut greutăți.”

Carmen Dincă: „Am cântat în perioada ’95, vreo 3 ani, inclusiv la Cerbul de Aur, și am petrecut câțiva ani în turnee, pe scene. M-am gândit în zilele astea ce cuvinte aș putea să folosesc… mi-este foarte greu. Era un artist absolut desăvârșit.”

Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, a fost una dintre cele mai apreciate voci ale rockului românesc. A cântat alături de trupa Timpuri Noi, melodii pe care publicul le-a apreciat - "Perfect", "Luca", "Adeline", ori "Tanța".

După despărțirea de trupa Timpuri Noi, Artan a fondat formația Partizan, un proiect care a continuat direcția nonconformistă și a avut succes cu piese precum "Fata mea", "Banii" și "Dușmănia", melodii care au ajuns rapid în topuri și au fost intens difuzate.

Adrian Pleșca s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, la Spitalul Pantelimon.

Sursa: Pro TV

Etichete: Partizan, artan,

Dată publicare: 05-12-2025 19:04

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă
Stiri actuale
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret. Purtătorul de cuvând al Guvernului l-a dat de gol după vizita în Austria
Stiri actuale
Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret. Purtătorul de cuvând al Guvernului l-a dat de gol după vizita în Austria

Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit de curând cu partenera sa de viață. Discret din fire, premierul nu a anunțat public acest eveniment din viața sa privată.

”Legea Nordis” a fost promulgată. Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri
Stiri actuale
”Legea Nordis” a fost promulgată. Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul de promulgare a legii care stabilește reguli mai stricte în construcții și tranzacții imobiliare, pentru protecția celor care cumpără locuințe în fază de proiect.  

Recomandări
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 05 Decembrie 2025

55:40

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28