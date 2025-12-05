Artan a fost înmormântat. Zeci de coroane și buchete de flori au fost depuse la intrarea in biserică

Artan, unul dintre cei mai iubiți artiști ai rockului românesc, a fost condus pe ultimul drum. Prieteni, colegi și admiratori au venit să își ia rămas-bun de la solistul a cărui voce a definit o generație.

Artan lasă în urmă peste patru decenii de muzică, piese inconfundabile și versuri mereu actuale.

Zeci de coroane și buchete de flori au fost depuse la intrarea in biserică. Apropiatii au păstrat momente de reculegere, au lăsat lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru îndrăgitul solist.

Mihai Manea, cântăreț: „El a venit prea devreme pentru timpurile astea. Ideile lui și muzica pe care a construit-o împreună cu Timpuri Noi, iar după aceea cu Partizan, au fost peste ce exista. Va fi cu noi permanent și nu-l vom uita, pentru că a fost un fenomen.”

Dorian Ciubuc, organizator de evenimente: „E un moment tare trist, pentru că Artan a fost un personaj cu totul special, un bun prieten, un om creativ, cu mare cultură.”

Mike Godoroja: „Pentru mine e ușor cam mult plecarea lui, deși știam că în ultima perioadă a avut greutăți.”

Carmen Dincă: „Am cântat în perioada ’95, vreo 3 ani, inclusiv la Cerbul de Aur, și am petrecut câțiva ani în turnee, pe scene. M-am gândit în zilele astea ce cuvinte aș putea să folosesc… mi-este foarte greu. Era un artist absolut desăvârșit.”

Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, a fost una dintre cele mai apreciate voci ale rockului românesc. A cântat alături de trupa Timpuri Noi, melodii pe care publicul le-a apreciat - "Perfect", "Luca", "Adeline", ori "Tanța".

După despărțirea de trupa Timpuri Noi, Artan a fondat formația Partizan, un proiect care a continuat direcția nonconformistă și a avut succes cu piese precum "Fata mea", "Banii" și "Dușmănia", melodii care au ajuns rapid în topuri și au fost intens difuzate.

Adrian Pleșca s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, la Spitalul Pantelimon.

