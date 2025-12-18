Concert emoționant în memoria lui Artan, la Arenele Romane. Adrian Despot: „A avut puterea să ne arate frumusețea haosului”

Concert emoționant, miercuri seară, în memoria lui Artan, unul dintre cei mai iubiți artiști ai rock-ului românesc.

Sute de fani, colegi și prieteni și-au dat întâlnire la Arenele Romane, unde au răsunat piesele care au marcat o generație.

Foștii colegi din trupa Partizan au organizat concertul tribut pentru cel care timp de patru decenii a bucurat publicul cu piese precum „Luca”, „Fata mea” sau „Tanța”.

Mulți dintre cei care l-au iubit pe Artan au fost prezenți la Arenele Romane.

Bărbat: „Cred că el a influențat foarte mult rock-ul românesc. E o mare pierdere. O să se simtă amprenta asta cu atât mai mult acum cu pierderea lui”.

Bărbat: „Am fost colegi de școală generală, ne știm de 60 de ani. Am copilărit împreună, am ascultat muzică împreună”.

Corespondent PRO TV: „Artan a cântat de a lungul vieții sale alături de Timpuri Noi și Partizan, lansând în total 10 albume și păstrând o amintire vie a rock-ului românesc în inimile fanilor”.

Adrian Despot: „Artan este cel mai reprezentativ artist român care a avut puterea să ne arate frumusețea haosului. Pentru mine personal a fost un idol, apoi un mentor și apoi un prieten”.

Adrian Pleșca s-a stins din viață la începutul acestei luni, la Spitalul Pantelimon. Avea 64 de ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













