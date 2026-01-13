Concert ”hard-rock, cu rafinate nuanţe de blues” în București. Formația RIFF, show ”aniversar”

Stiri Mondene
13-01-2026 | 14:26
RIFF
comunicat de presa

Formația de rock RIFF, înfiinţată în anul 1970 sub numele Sonic, revine cu un concert în București, care va avea loc în 30 ianuarie 2026 în The Pub Universității.

autor
Cristian Matei

Înfiinţată în anul 1970 sub numele Sonic, formația a realizat primele înregistrări radio şi apariţii la TVR în cadrul emisiunilor CLUB T.

Din componenţa iniţială au făcut parte: Florin Grigoraş - ghitară bas, voce, Gabriel Tudor - ghitară, Radu Voicu - baterie şi Ninei Popşa - solist vocal.

Din anul 1980, membrii grupului decid schimbarea numelui în titulatura actuală. RIFF începe o perioadă de lungi şi intense turnee în ţară, ajungându-se în prezent la peste 3.500 de concerte - potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor acestui eveniment.

În toţi aceşti ani formaţia a participat la numeroase festivaluri şi gale, obţinând multe premii: Gala Pop, Rock & Folk – Craiova, Constelaţii Rock - Rm. Vâlcea, Trofeul TOP '86 - Bucuresti, Festivalul Rock - Buzău, Galele de Rock de la Costineşti, Rock '92 Bucureşti, S.O.S. Castelul Hunedoara, Rock um Knuedler Luxemburg, Sommerfest Nurnberg, Rock Fest Deventer, MaNo Rock Festival Marburg 2014 şi multe altele.

Citește și
Freddie Mercury - 14
Chitaristul Brian May a dezvăluit o piesă Queen necunoscută publicului. Va fi inclusă într-o reeditare din 2026, VIDEO

De asemenea, în anii ’80, formaţia a efectuat numeroase înregistrări audio în Studiourile Centrale de Radio din Bucuresti, a unor piese mult gustate de public: Ochii tăi, Când sunt cu tine, Ploaia, Aurora, Cercul vieţii, Generaţia nouă, Povestea lor, În loc de bun rămas s.a. 1989 a fost anul apariţiei primului vinil Electrecord - PRIMII PAŞI.

Au urmat apoi casetele audio: RIFF – 1990 - editată de Electrecord; Joc perfid – 1992; Doi străini – 1994; Acul de siguranţă – 1997; 1998 - RIFF, iar pe suport CD: RIFF 2001; Să nu-mi furi visul – 2003; Pantofii lustruiţi – Best Off – 2007; Ambuscada – 2008; Pe drum... – 2016; Rătăcit în paradis – 2020; RIFF - 2025.

RIFF 2025 îi prezintă pe Florin GRIGORAŞ la chitară bas şi voce; Mircea BUNEA la chitară solo; Mihaela GRIGORAŞ la keyboards şi voce; Laur FĂGĂDAR la tobe; Milu OLTEAN la chitară.

RIFF ajunge în premieră la Trocadero Blues Nights pe 30 ianuarie 2026, ”hosted by Radu Lupaşcu”.

Evenimentul va fi prezentat de Ionuţ Ruscior.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.

A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Sursa: Pro TV

Etichete: concert, rock,

Dată publicare: 13-01-2026 14:26

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
Stiri externe
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO

Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock americane Greateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat familia sa.

Chitaristul Brian May a dezvăluit o piesă Queen necunoscută publicului. Va fi inclusă într-o reeditare din 2026, VIDEO
Stiri Mondene
Chitaristul Brian May a dezvăluit o piesă Queen necunoscută publicului. Va fi inclusă într-o reeditare din 2026, VIDEO

Chitaristul trupei Queen, Brian May, a dezvăluit luni o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu fusese inclusă pe al doilea album al trupei, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock.

Concert emoționant în memoria lui Artan, la Arenele Romane. Adrian Despot: „A avut puterea să ne arate frumusețea haosului”
Stiri actuale
Concert emoționant în memoria lui Artan, la Arenele Romane. Adrian Despot: „A avut puterea să ne arate frumusețea haosului”

Concert emoționant, miercuri seară, în memoria lui Artan, unul dintre cei mai iubiți artiști ai rock-ului românesc.

Formația emblematică a rock-ului românesc din anii 90, Survolaj, lansează pe vinil albumul ”Străzi bântuite de noapte”
Stiri Mondene
Formația emblematică a rock-ului românesc din anii 90, Survolaj, lansează pe vinil albumul ”Străzi bântuite de noapte”

Survolaj, una dintre cele mai importante formații rock ale României după 1989, lansează într-un concert ”full electric” în 16 decembrie 2025, în București, dublul disc pe vinil ”Străzi bântuite de noapte”, album care inițial a fost lansat în 2009 pe CD.

Artan a fost înmormântat. Zeci de coroane și buchete de flori au fost depuse la intrarea in biserică
Stiri actuale
Artan a fost înmormântat. Zeci de coroane și buchete de flori au fost depuse la intrarea in biserică

Artan, unul dintre cei mai iubiți artiști ai rockului românesc, a fost condus pe ultimul drum. Prieteni, colegi și admiratori au venit să își ia rămas-bun de la solistul a cărui voce a definit o generație.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59