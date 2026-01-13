Concert ”hard-rock, cu rafinate nuanţe de blues” în București. Formația RIFF, show ”aniversar”

Formația de rock RIFF, înfiinţată în anul 1970 sub numele Sonic, revine cu un concert în București, care va avea loc în 30 ianuarie 2026 în The Pub Universității.

Înfiinţată în anul 1970 sub numele Sonic, formația a realizat primele înregistrări radio şi apariţii la TVR în cadrul emisiunilor CLUB T.

Din componenţa iniţială au făcut parte: Florin Grigoraş - ghitară bas, voce, Gabriel Tudor - ghitară, Radu Voicu - baterie şi Ninei Popşa - solist vocal.

Din anul 1980, membrii grupului decid schimbarea numelui în titulatura actuală. RIFF începe o perioadă de lungi şi intense turnee în ţară, ajungându-se în prezent la peste 3.500 de concerte - potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor acestui eveniment.

În toţi aceşti ani formaţia a participat la numeroase festivaluri şi gale, obţinând multe premii: Gala Pop, Rock & Folk – Craiova, Constelaţii Rock - Rm. Vâlcea, Trofeul TOP '86 - Bucuresti, Festivalul Rock - Buzău, Galele de Rock de la Costineşti, Rock '92 Bucureşti, S.O.S. Castelul Hunedoara, Rock um Knuedler Luxemburg, Sommerfest Nurnberg, Rock Fest Deventer, MaNo Rock Festival Marburg 2014 şi multe altele.

De asemenea, în anii ’80, formaţia a efectuat numeroase înregistrări audio în Studiourile Centrale de Radio din Bucuresti, a unor piese mult gustate de public: Ochii tăi, Când sunt cu tine, Ploaia, Aurora, Cercul vieţii, Generaţia nouă, Povestea lor, În loc de bun rămas s.a. 1989 a fost anul apariţiei primului vinil Electrecord - PRIMII PAŞI.

Au urmat apoi casetele audio: RIFF – 1990 - editată de Electrecord; Joc perfid – 1992; Doi străini – 1994; Acul de siguranţă – 1997; 1998 - RIFF, iar pe suport CD: RIFF 2001; Să nu-mi furi visul – 2003; Pantofii lustruiţi – Best Off – 2007; Ambuscada – 2008; Pe drum... – 2016; Rătăcit în paradis – 2020; RIFF - 2025.

RIFF 2025 îi prezintă pe Florin GRIGORAŞ la chitară bas şi voce; Mircea BUNEA la chitară solo; Mihaela GRIGORAŞ la keyboards şi voce; Laur FĂGĂDAR la tobe; Milu OLTEAN la chitară.

RIFF ajunge în premieră la Trocadero Blues Nights pe 30 ianuarie 2026, ”hosted by Radu Lupaşcu”.

Evenimentul va fi prezentat de Ionuţ Ruscior.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.

