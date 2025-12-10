Formația emblematică a rock-ului românesc din anii 90, Survolaj, lansează pe vinil albumul ”Străzi bântuite de noapte”

Survolaj, una dintre cele mai importante formații rock ale României după 1989, lansează într-un concert ”full electric” în 16 decembrie 2025, în București, dublul disc pe vinil ” Străzi bântuite de noapte ”, album care inițial a fost lansat în 2009 pe CD.

Înființată în 1987 la Timișoara, la ideea lui Daniel Silvian Petre (solist vocal), Survolaj a devenit rapid o formație cult în România la începutul anilor '90, fiind considerată un reper în istoria rock-ului autohton și pionieri ai rock-ului psihedelic românesc.

Primul album, lansat în anul 1992, ocupă locul 18 în topul celor mai importante 100 de albume rock românești din toate timpurile, rezultat în urma exprimării opțiunilor personale a 64 de jurnaliști, scriitori, publiciști, realizatori de emisiuni radio și TV, oameni de media în general, specialiști în domeniul muzical și organizatori de concerte.

Iată ce spunea regretatul Florian Pittiș despre formația Survolaj în 1992, când timișorenii au lansat primul lor album:

”Ei bine, cum să nu fi căscat ochii mari atunci când am văzut patru tineri (tineri, tineri) pe scenă, cărora puțin le pasă dacă sunt oameni în sală sau nu, dacă-i ascultă cineva sau nu. Ei nu mai cântau. Ei erau muzica. Tot corpul lor cânta, tot corpul lor era într-o stare de creaţie, toată fiinţa lor, şi sufletul, şi mintea, şi fiecare celulă din trup. Nu mai avea importanţă dacă ceea ce cântau era coerent sau nu, uneori doar îşi trimiteau unii altora sunete. Totul era atât de fascinant pentru mine, ca privitor – pentru că vedeam lucrul acesta, spre care alţii tind, la niste tineri ce în mod sigur nu fac asta cu program, ci aşa zace-n ei.

Spun a mia oară. Ar fi greşit ca toate formaţiile noastre să arate aşa. Rock-ul nu înseamnă asta, sau numai asta, cum rock-ul nu înseamnă numai spectacol. Rock-ul înseamnă toate astea la un loc. În fond, aşa e şi-n viaţă, unii oameni sunt aşa, unii oameni sunt altfel. Dar oamenii aceştia aşa sunt, şi ei se numesc Szabo Zsolt, Molnar Levente, Daniel Petre şi Cătălin Teodoreanu. Un singur nume: SURVOLAJ.“

În prezent, formația Survolaj este formată din Daniel Silvian Petre (voce), Ștefan Czifrak (chitară bas), Levente Molnar (tobe) și Szabo Zsolt (chitară).

Povestea tumultoasă a melodiei ”Străzi Bântuite De Noapte”, care s-a transformat apoi într-un album

”Străzi Bântuite De Noapte” a fost mai întâi o casetă audio apărută în 1996, albumul având doar această melodie în limba română, iar celelalte în limba engleză. Apoi, Survolaj a lansat pe CD un album cu același nume, în 2009, fiind primul cu piese exclusiv în limba română.

”Noi ne-am reunit, practic, în 2007, nu mai cântaserăm din 93 - eu, cel puțin cu ei. Ei s-au desființat în 95-96, după aia, de tot. Și, după aia, în 2007 ne-am reunit cu Cătă la bas, cu Teodoreanu. Lucrurile au mers foarte ok până la un punct, am lucrat la piese, tot, am zis hai să facem un album în românește, că noi n-avem în românește scos nimic cap-coadă. Da, țineam foarte mult, pentru că ne-am dat seama că, totuși, după niște ani îți dai seama că, totuși, limba țării tale, limba maternă, este mult mai mult mai pregnantă pentru ceea ce vrem să facem. Și textele, Dan întotdeauna a ales texte bune sau a scris texte bune.

Acolo, story-ul, pe scurt, e că din păcate, evident, prietenia nu a ținut foarte mult, și Cătă la un moment dat a considerat că nu vrea să continue, din nou, mă rog. Au fost niște disensiuni, discuții care, cumva, n-am putut să le depășim, și atunci el s-a retras. Atunci l-am cooptat pe „Pișta“ Czifrak de la Implant, care atunci încă nu cânta la Implant, deci era disponibil. Și cu el am tras, practic, toate piesele și le-am și finalizat ca și compoziții și aranjament și tot ce trebuie.”, a explicat Levente ”Levi” Molnar pentru ȘtirileProTV.ro.

De ce apare un vinil cu Survolaj acum, în 2025, în plină epocă a unor servicii de streaming precum Spotify sau Bandcamp? În primul rând … pentru că vinilul este un format muzical de colecție, apreciat mai mult de către cei care înțeleg cu adevărat valoarea și importanța muncii unui artist.

În 2025, un vinil nu reprezintă doar forma supremă de audiție a unei melodii, superioară calitativ unui player online, ci și o formă de respect și de susținere față de artist, în condițiile în care marii jucători de pe piața serviciilor muzicale de streaming plătesc destul de puțin artiștii/formațiile pentru drepturile de autor.

Apoi, după cum bine subliniază și Levi, Survolaj și-a început frumoasa poveste pe scena rock românească în 1992 cu … un vinil. Iar surpriza pentru fanii acestei formații este că, pe acest dublu-album din 2025 va fi inclusă și o piesă ”bonus”, varianta acustică a melodiei ”Cel mai iubit dușman al meu”.

Levente ”Levi” Molnar (tobe, Survolaj): ”Ideea vinilului a venit, în primul rând, fiindcă noi am început cu un vinil, nu? Adică primul nostru album a fost vinil. Acum, cum vremurile s-au schimbat, s-a trecut pe CD-uri, pe stream-uri online, pe tot felul de bandcamp-uri și alte chestii. Dar se pare că iar este pe trend vinilul, foarte, foarte mult. Tot mai mulți oameni vor din nou să aibă vinilurile în mână. Cu vinilul este o experiență, zic eu, mai intimă. Să-l ai în mână, să te uiți la el, să asculți piesele, ai pauză când schimbi de pe o față pe alta, deci e o altfel de audiție, știi, decât să dai drumul la Spotify și curge totul fără să fii atent. Adică în momentul când îți pui vinilul, cumva ești obligat să fii atent. Și … ni s-a propus chestia asta. Hai să facem. O să fie un dublu vinil, fiindcă piesele-s cam lunguțe, cum știi, că noi avem piese mai lungi, și atunci va fi un dublu vinil. Mă rog, nu sunt neapărat piese noi, cumva a trebuit să ținem formatul CD-ului, dar am pus în plus ca bonus de la Cel mai iubit dușman varianta acustică, are și videoclip făcut, pe Youtube.”

”Cel mai iubit dușman al meu” (de pe albumul ”Străzi bântuite de noapte”):

„Pe vremea aia, Bega ni se părea albastră

Și ciorile albe, ca niște pescăruși,

Și ne durea în cot că viața noastră

Era hotărâtă de americani și ruși”.

Însă lansarea în 2009 a albumului ”Străzi bântuite de noapte” nu a fost deloc ușoară. În 2007, când se lucra la acest album, condițiile de lucru din România pentru muzicieni erau total diferite de cele din 2025, mult mai dificile (din punct de vedere tehnic) și mult mai scumpe decât acum. Astfel că albumul a fost înregistrat în regim ”home studio”, adică nu într-un studio profesionist, iar reglajele, mixajele au fost făcute de Levente ”Levi” Molnar.

Mai mult decât atât, albumul de pe CD nu a fost lansat oficial după finalizarea sa, ci câțiva ani mai târzi, după ce a stat ”la dospit”, după cum spune ”Levi”..

Levente ”Levi” Molnar (tobe, Survolaj): ”Poate nu e o chestie pro pentru noi, dar nu am fost foarte pretențioși la producție, ci, am vrut, mai mult … accentul a fost ca să iasă materialul. Adică, pe vremea aia, în 2007-2009, nici studiourile încă nu erau cum trebuie, nu prea știam unde să mergem și practic l-am tras în home studio. Avem noi o chestie din asta de-a noastră, unde tragem. Și am tras tot la noi în sală. Eu am mixat-o, eu am făcut toate mix-urile și masterul. Și ideea era să lăsăm în urmă o chestie cât mai suntem, cum să zic, în avânt.” (...) ”După aia am și luat iar o pauză mare, pentru că Dan a avut niște probleme de sănătate, a trebuit să ... Și, practic, n-a fost lansat, știi. Adică, el, propriu-zis a fost lansat după vreo 10 ani ... sau 7 ani, ceva de genul ăsta. Adică l-am lăsat cumva așa ... a stat la dospit.”

CD-ul din 2009 conține melodiile ”Intro”, ”Străzi Bântuite De Noapte”, ”Ultima Soluţie”, ”Bal Mascat”, ”Am Sunat Să-ţi Spun Că Te Urăsc”, ”Cel Mai Iubit Duşman Al Meu”, ”Singur”, ”Horă De Băieți”, ”Cântecul Ploaiei” și ”Blestem” - la care, acum, pe vinilul din 2025, se adaugă și ”Cel Mai Iubit Dușman Al Meu” (Acustic Edit).

Bineînțeles, cea mai cunoscută melodie de pe acest album (și poate din toată discografia Survolaj) este ”Străzi bântuite de noapte”, care are următoarele versuri:

”În orașul acesta cu flori de pomană,

Idioții zâmbesc și au față umană,

În orașul acesta orice poți să vinzi

Chiar și palide umbre din umbre de-oglinzi.”

Mai sunt de actualitate versurile piesei ”Străzi bântuite de noapte” și acum, în 2025, după aproape 30 de ani de când au fost scrise? ”Evident că sunt foarte foarte valabile”, spune bateristul Survolaj.

”După cum vezi, piesa are vechime. Îți dai seama, dacă Horă de băieți a lui Arghezi (piesa nr. 8 de pe album, n. red.), care e scrisă acum aproape 100 de ani, încă este mega valabilă ca și text și mesaj, atunci ce să vorbim de Străzi bântuite de noapte, care, uite-te și tu ce se întâmplă în lume. Și, cumva, întrebarea este retorică. Evident că sunt foarte foarte valabile. Noi mai avem o piesă acum pe albumul ăsta nou, care se numește Ultima soluție (piesa nr. 3 de pe album, n. red.). Păi dacă asculți textul acolo ... Chiar vorbeam cu Dan, că el a băgat o frază legată de americani și ruși, care, în momentul când a scris textul, nici nu era problema asta așa de pregnantă. Ei, uite, acuma suntem în aceeași situație. Deci, eu zic că textele bune întotdeauna vor fi actuale și valabile.”, a declarat Levi Molnar.

Iar piesa ”Ultima soluție”, de pe albumul ”Străzi bântuite de noapte”, despre care a menționat Levi Molnar are următorul refren: ”Ultima soluție, o nouă revoluție!”

Formația Survolaj, un posibil album nou în 2026

Cât despre posibilitatea ca Survolaj, formația fenomen a rock-ului românesc din anii 90, să lanseze melodii noi în perioada următoare, veștile sunt foarte bune pentru fanii lor:

”Există o piesă nouă, dar n-am vrut să o băgăm aici, fiindcă mai degrabă am face un single și un alt album anul viitor. Știi, dacă tot suntem în priză și mai avem chef de lucru... Mai mult lucrăm de plăcere și pentru a face ceva ce merită într-adevăr.”, a mai spus ”Levi” Molnar.

Mai multe detalii despre lansarea pe vinil a albumului ”Străzi bântuite de noapte” - care are loc în 16 decembrie în club Quantic din București - găsiți pe pagina de Facebook a acestui eveniment, precum și pe pagina formației Survolaj.

