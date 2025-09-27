După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică folk Vârf Carpatin revine cu 4 piese noi și reeditarea albumului din 1996

După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică Vârf Carpatin revine în peisajul folk-ului de munte cu patru piese noi și reeditarea albumului din 1996, ”Cântece de munte”.

Foarte apreciat la sfârșitul anilor 90, grupul Vârf Carpatin s-a făcut remarcat în perioada respectivă prin lansarea albumului ”Cântece de Munte”, care a atras reacții pozitive atât în rândul ascultătorilor, cât și al criticilor.

Pe acest album se află cele mai cunoscute cântece de munte din perioada respectivă (”Imnul Pietrei Craiului”, ”Vulturul”, ”Râpa”, ”Visul”, ”Ninge”, ”Rău Mă Dor Ochii Mă Dor”), alături de care au fost incluse câteva piese proprii asemănătoare ca stil (”Doina”, ”Legendă”, ”Râsul”, ”Cântecul Ploii”, ”Rămas Bun”).

Deși nepromovat, atât albumul cât și piesele individuale au avut succes, fiind disponibile chiar și astăzi sub forma diverselor postări neoficiale pe YouTube, unele depășind 100,000 vizualizări.

Membrii grupului urmează să reediteze toate piesele originale de pe ”Cântece de Munte”, alături de încă 4 piese noi, nelansate până acum.

”Noile înregistrări au fost făcute în condiții net superioare și prin urmare beneficiază de un sound mult mai bun. Grupul mai are foarte puțin de lucru și tot materialul va fi disponibil sub forma unui album, cândva la începutul lui 2026.”, au transmis cei de la Vârf Carpatin într-un comunicat pentru ȘtirileProTV.ro.

Pe lângă înregistrările audio, grupul și-a propus să producă și videoclipuri, iar ”prima mare realizare” a fost ”Imnul Pietrei Craiului”, ”care a necesitat eforturi uriașe pentru filmarea reală în creasta Pietrei Craiului, lângă Vârful Ascuțit.”

În 2025, grupul a și-a propus și a reușit să compună, să înregistreze și să lanseze un clip pentru ”ceea ce tinde să devină imnul oficial al proiectului Via Transilvanica”.

Melodia a fost prezentată în premieră la inaugurarea segmentului Terra Borza Teutonica de la Bran, prezentat chiar de Alin Ușeriu, iar clipul de pe YouTube a fost primit foarte bine și deja a depășit 60,000 vizualizări.

Membrii permanenți ai proiectului sunt: Dragoș Grigorescu (voce, chitară), Cătălin Scânteie (voce, chitară) și Georgiana Stoian (voce), alături de care au participat mai mulți colaboratori la înregistrări.

Vârf Carpatin

Pe lângă lansarea albumului anunțat, Vârf Carpatin a anunțat și două viitoare videoclipuri la piesele ”Ninge” și ”Râpa”.

Vârf Carpatin

Toate piesele înregistrate până acum sunt deja disponibile pe toate marile platforme de streaming: YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, Deezer, TikTok și altele.

