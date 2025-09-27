După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică folk Vârf Carpatin revine cu 4 piese noi și reeditarea albumului din 1996

Stiri Mondene
27-09-2025 | 15:21
Vârf Carpatin
Vârf Carpatin

După aproape 30 de ani de absență, grupul de muzică Vârf Carpatin revine în peisajul folk-ului de munte cu patru piese noi și reeditarea albumului din 1996, ”Cântece de munte”.

autor
Cristian Matei

Foarte apreciat la sfârșitul anilor 90, grupul Vârf Carpatin s-a făcut remarcat în perioada respectivă prin lansarea albumului ”Cântece de Munte”, care a atras reacții pozitive atât în rândul ascultătorilor, cât și al criticilor.

Pe acest album se află cele mai cunoscute cântece de munte din perioada respectivă (”Imnul Pietrei Craiului”, ”Vulturul”, ”Râpa”, ”Visul”, ”Ninge”, ”Rău Mă Dor Ochii Mă Dor”), alături de care au fost incluse câteva piese proprii asemănătoare ca stil (”Doina”, ”Legendă”, ”Râsul”, ”Cântecul Ploii”, ”Rămas Bun”).

Deși nepromovat, atât albumul cât și piesele individuale au avut succes, fiind disponibile chiar și astăzi sub forma diverselor postări neoficiale pe YouTube, unele depășind 100,000 vizualizări.

Membrii grupului urmează să reediteze toate piesele originale de pe ”Cântece de Munte”, alături de încă 4 piese noi, nelansate până acum.

Citește și
Meşterii Rock
Concert în București cu formația Meşterii Rock, proiectul basistului Ioji Kappl. Eveniment in memoriam PHOENIX

Noile înregistrări au fost făcute în condiții net superioare și prin urmare beneficiază de un sound mult mai bun. Grupul mai are foarte puțin de lucru și tot materialul va fi disponibil sub forma unui album, cândva la începutul lui 2026.”, au transmis cei de la Vârf Carpatin într-un comunicat pentru ȘtirileProTV.ro.

Pe lângă înregistrările audio, grupul și-a propus să producă și videoclipuri, iar ”prima mare realizare” a fost ”Imnul Pietrei Craiului”, ”care a necesitat eforturi uriașe pentru filmarea reală în creasta Pietrei Craiului, lângă Vârful Ascuțit.”

În 2025, grupul a și-a propus și a reușit să compună, să înregistreze și să lanseze un clip pentru ”ceea ce tinde să devină imnul oficial al proiectului Via Transilvanica.

Melodia a fost prezentată în premieră la inaugurarea segmentului Terra Borza Teutonica de la Bran, prezentat chiar de Alin Ușeriu, iar clipul de pe YouTube a fost primit foarte bine și deja a depășit 60,000 vizualizări.

Membrii permanenți ai proiectului sunt: Dragoș Grigorescu (voce, chitară), Cătălin Scânteie (voce, chitară) și Georgiana Stoian (voce), alături de care au participat mai mulți colaboratori la înregistrări.

Pe lângă lansarea albumului anunțat, Vârf Carpatin a anunțat și două viitoare videoclipuri la piesele ”Ninge” și ”Râpa”.

Toate piesele înregistrate până acum sunt deja disponibile pe toate marile platforme de streaming: YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, Deezer, TikTok și altele.

„Prințul Întunericului”, legendarul Ozzy Osbourne a murit la 76 de ani, la doar câteva săptămâni după concertul de adio

Sursa: Pro TV

Etichete: munte, muzica, folk,

Dată publicare: 27-09-2025 14:09

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Radiohead a anunțat un turneu european după șapte ani. Unde se vor organiza concertele și când se pot cumpăra bilete
Stiri Diverse
Radiohead a anunțat un turneu european după șapte ani. Unde se vor organiza concertele și când se pot cumpăra bilete

Trupa britanică de rock alternativ Radiohead a anunţat miercuri că porneşte într-un nou turneu european ce va cuprinde 20 de concerte în lunile noiembrie şi decembrie. Va fi primul turneu după o pauză de șapte ani, transmite Reuters.

Concert în București cu formația Meşterii Rock, proiectul basistului Ioji Kappl. Eveniment in memoriam PHOENIX
Stiri Mondene
Concert în București cu formația Meşterii Rock, proiectul basistului Ioji Kappl. Eveniment in memoriam PHOENIX

Formația Meșterii Rock, un proiect al basistului trupei Phoenix, Josef Ioji Kappl, va susține un concert în București, în 13 noiembrie, la The Pub Universității.

 

LAROCK, ediția a treia: 50.000 de festivalieri au transformat evenimentul într-o experiență memorabilă
Cultura
LAROCK, ediția a treia: 50.000 de festivalieri au transformat evenimentul într-o experiență memorabilă

PARTENERIAT. 50.000 de participanți s-au lăsat purtați de magia muzicii la festivalul LAROCK, în decorul spectaculos al domeniului Cantacuzino din Florești, Prahova.

 

Ultima dorință emoționantă a lui Ozzy Osbourne, îndeplinită de soția sa, Sharon, înainte de moartea lui. „Toți mai sperau”
Stiri Mondene
Ultima dorință emoționantă a lui Ozzy Osbourne, îndeplinită de soția sa, Sharon, înainte de moartea lui. „Toți mai sperau”

Moartea surprinzătoare a lui legedarului rocker Ozzy Osbourne a venit ca un șoc, „neașteptată atât de repede”, dar el a reușit să-și îndeplinească ultima dorință împreună cu soția sa Sharon, a dezvăluit un prieten apropiat.

Cine a fost Ozzy Osbourne, legendarul rockstar britanic. „Prințul Întunericului” a avut o viață controversată
Stiri Mondene
Cine a fost Ozzy Osbourne, legendarul rockstar britanic. „Prințul Întunericului” a avut o viață controversată

Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath a murit marți seară la vârsta de 76 de ani, a anunţat marţi familia sa într-un comunicat.

Recomandări
Ministrul Finanțelor a discutat cu protestatarii din fața ministerului: ”Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface” acum
Stiri Sociale
Ministrul Finanțelor a discutat cu protestatarii din fața ministerului: ”Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface” acum

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers sâmbătă să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor.

The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
Stiri externe
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28