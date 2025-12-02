Marilyn Manson, un nou concert în România. Celebrul artist american va cânta, în premieră, la Rockstadt Extreme Fest 2026

02-12-2025 | 12:28
Marilyn Manson rockstadt
Pentru prima dată în istoria Rockstadt Extreme Fest (REF), Marilyn Manson (56 de ani) va urca pe scenă. Controversatul artist din SUA va cânta în 2026 la Ghimbav, județul Brașov.

Organizatorii celebrului festival rock-metal au anunțat, marți (2 decembrie), că Marilyn Manson se numără printre artiștii care vor canta anul viitor la Rockstadt Extreme Fest (REF). Ediția 2026 a REF se va desfășura în premieră în localitatea Ghimbav, din județul Brașov. 

Marilyn Manson rockstadt

„O figură controversată, un rebel și una dintre cele mai influente personalități ale rockului șocant din ultimele trei decenii, Manson este capul de afiș al REF cu un spectacol destinat celor curajoși. Așteptați-vă la haos și la un spectacol fără compromisuri, sculptat din colțurile întunecate ale artei și rebeliunii. Nu va fi o experiență edulcorată. Fără blândețe, fără reținere, doar intensitate brută, creativitate perversă și genul de ritual nocturn pe care numai Manson îl poate invoca când luminile se sting și mulțimea se aprinde”, au transmis organizatorii Rockstadt Extreme Fest.

Evan Rachel Wood
Evan Rachel Wood l-a acuzat de viol pe Marilyn Manson. „Am fost violată în faţa unei camere de filmat”

Mailyn Manson a mai cântat în România, în 2006, în cadrul festivalului B'estival.

Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
