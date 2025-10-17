Ace Frehley, unul dintre fondatorii trupei Kiss, a murit după ce a căzut în studioul de înregistrări. Ce vârstă avea

Stiri Mondene
17-10-2025 | 07:27
kiss
IMAGO

Ace Frehley, chitaristul exploziv care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani.

 

autor
Cristian Anton

Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia într-un comunicat.

„Suntem complet devastaţi şi îndureraţi”, a declarat familia lui Ace Frehley (dreapta foto).

„În ultimele sale clipe, am avut norocul să-l putem înconjura cu cuvinte, gânduri, rugăciuni şi intenţii pline de iubire, grijă şi pace, în timp ce părăsea această lume. Preţuim toate amintirile frumoase, râsul său şi celebrăm puterea şi bunătatea pe care le-a dăruit celorlalţi. Amploarea dispariţiei sale este de proporţii epice şi depăşeşte înţelegerea. Reflectând asupra tuturor realizărilor sale incredibile din viaţă, memoria lui Ace va continua să trăiască pentru totdeauna!”, a transmis familia în comunicat.

Frehley a căzut în studioul său de înregistrări şi s-a lovit la cap la sfârşitul lunii septembrie. A fost internat în spital timp de câteva săptămâni şi conectat la aparate după ce a suferit o hemoragie cerebrală. Accidentul l-a obligat să anuleze un concert în California. Câteva zile mai târziu, echipa sa a postat pe reţelele sociale că anulează restul turneului din 2025, invocând „unele probleme de sănătate”.

Citește și
Concertele din 2022. Zeci de concerte și festivaluri sunt programate anul acesta: Sting, Celine Dion, Kiss, Iron Maiden
Concertele din 2022. Zeci de concerte și festivaluri sunt programate anul acesta: Sting, Celine Dion, Kiss, Iron Maiden

Frehley a cofondat trupa Kiss în 1973

O sursă de inspiraţie pentru chitarişti de la Tom Morello de la Rage Against the Machine la Slash de la Guns N’ Roses, Ace Frehley a adăugat o doză de riff-uri blues la stilul teatral şi energic al trupei Kiss. El s-a implicat şi în efectele pirotehnice ale trupei, lansând fumigene şi lasere din chitarele sale Gibson Les Paul. Ocazional, cânta şi cu vocea.

Născut Paul Daniel Frehley în New York City în 1951, el a cofondat Kiss în 1973 împreună cu solistul Paul Stanley, basistul şi solistul ocazional Gene Simmons şi bateristul Peter Criss.

Trupa a devenit rapid faimoasă pentru machiajul alb şi negru şi costumele din piele, inspirate de New York Dolls şi Alice Cooper. Fiecare membru avea o personalitate diferită, Frehley fiind Spaceman (sau „Space Ace”), Simmons Demon, Stanley Starchild şi Criss Catman. Feţele membrilor trupei nu au fost dezvăluite timp de mai bine de un deceniu. Între timp, Frehley părăsise Kiss, trecând la o carieră solo în 1982.

Frehley s-a reîntors în Kiss când membrii originali ai trupei s-au reunit în 1996 pentru un turneu de reunire de mare succes şi a rămas până în 2002.

Inspirându-se din blues rock-ul trupelor sale preferate, Frehley a insuflat energie grupului şi s-a orientat către teatralitate ca interpret.

La apogeu, ”Kiss Army” avea peste 100.000 de membri

„Un chitarist atât de incredibil, încât chitara lui scotea fum şi lansa rachete”, a spus Morello când a prezentat trupa Kiss la ceremonia Rock and Roll Hall of Fame din 2014.

Publicul s-a ataşat de spectacolele fastuoase ale trupei Kiss şi de hiturile directe şi antrenante precum „Love Gun” şi „Detroit Rock City”. La apogeu, fan clubul trupei, „Kiss Army”, avea aproximativ 100.000 de membri. În timp ce criticii considerau farmecul trupei superficial, Kiss a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, devenind artişti rock omniprezenţi, cu produse promoţionale, dar şi certuri şi reuniri între membrii trupei.

Ultima reunire a lui Ace Frehley cu Kiss a avut loc în 2018, dar pacea a fost de scurtă durată.

În decembrie, Ace Frehley şi foştii săi colegi de trupă din formula iniţială Kiss urmau să fie onoraţi la Kennedy Center.

Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, a murit, Kiss, chitarist, fondator,

Dată publicare: 17-10-2025 07:27

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Legendara trupă rock KISS a susținut ultimul său concert. Formația se transformă în avataruri digitale | VIDEO
Stiri Mondene
Legendara trupă rock KISS a susținut ultimul său concert. Formația se transformă în avataruri digitale | VIDEO

Trupa americană de hard rock Kiss, care a susţinut sâmbătă ultimul concert din carieră la Madison Square Garden din New York, a încheiat show-ul prin prezentarea avatarurilor lor, versiuni digitale care par destinate să-i înlocuiască.

Concertele din 2022. Zeci de concerte și festivaluri sunt programate anul acesta: Sting, Celine Dion, Kiss, Iron Maiden
Stiri Mondene
Concertele din 2022. Zeci de concerte și festivaluri sunt programate anul acesta: Sting, Celine Dion, Kiss, Iron Maiden

Concertele din 2022. Anul acesta sunt programate o serie de concerte ale unor artiști celebri, în mai multe orașe din România. Mai mult, organizatorii marilor festivaluri şi-au anunţat deja o parte din capetele de afiş.

Concert Kiss în Dubai de Revelion, cu versuri cenzurate și fără sânge pe scenă. Ce recorduri au doborât
Stiri Mondene
Concert Kiss în Dubai de Revelion, cu versuri cenzurate și fără sânge pe scenă. Ce recorduri au doborât

Trupa Kiss a susţinut joi noapte, pentru a marca trecere dintre ani, un concert în Dubai, care a fost transmis în direct online, şi pentru care membrii grupului au fost nevoiţi să facă anumite schimbări.

Kiss a amânat un concert, după ce liderul a ajuns pe masa de operație. Mesajul lui Simmons
Stiri Mondene
Kiss a amânat un concert, după ce liderul a ajuns pe masa de operație. Mesajul lui Simmons

Formaţia Kiss a fost nevoită să amâne concertul de sâmbătă din Salt Lake City, Utah, pentru că liderul Gene Simmons a suferit o intervenţie chirurgicală.

Trupa Kiss va lansa un nou album anul viitor
Stiri Mondene
Trupa Kiss va lansa un nou album anul viitor

Rockerii de la Kiss si-au spus ca au stat destul pe bara, motiv pentru care au anuntat ca, in 2009, vor lansa un nou album, primul din ultimii zece ani.

Recomandări
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Stiri actuale
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii DNA sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat surse judiciare.

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția
Stiri Sanatate
Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

Vin vești îngrijorătoare din Sănătate. Puțin peste 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănătate.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”
Stiri externe
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Octombrie 2025

43:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28