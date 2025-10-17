Ace Frehley, unul dintre fondatorii trupei Kiss, a murit după ce a căzut în studioul de înregistrări. Ce vârstă avea

Ace Frehley, chitaristul exploziv care a contribuit la transformarea trupei Kiss într-una dintre cele mai mari formaţii rock din anii 1970 şi 1980, a murit joi la Morristown, New Jersey, la vârsta de 74 de ani.

Muzicianul a decedat în urma leziunilor suferite după ce a căzut în studioul său de înregistrări luna trecută, a anunţat familia într-un comunicat.

„Suntem complet devastaţi şi îndureraţi”, a declarat familia lui Ace Frehley (dreapta foto).

„În ultimele sale clipe, am avut norocul să-l putem înconjura cu cuvinte, gânduri, rugăciuni şi intenţii pline de iubire, grijă şi pace, în timp ce părăsea această lume. Preţuim toate amintirile frumoase, râsul său şi celebrăm puterea şi bunătatea pe care le-a dăruit celorlalţi. Amploarea dispariţiei sale este de proporţii epice şi depăşeşte înţelegerea. Reflectând asupra tuturor realizărilor sale incredibile din viaţă, memoria lui Ace va continua să trăiască pentru totdeauna!”, a transmis familia în comunicat.

Frehley a căzut în studioul său de înregistrări şi s-a lovit la cap la sfârşitul lunii septembrie. A fost internat în spital timp de câteva săptămâni şi conectat la aparate după ce a suferit o hemoragie cerebrală. Accidentul l-a obligat să anuleze un concert în California. Câteva zile mai târziu, echipa sa a postat pe reţelele sociale că anulează restul turneului din 2025, invocând „unele probleme de sănătate”.

Frehley a cofondat trupa Kiss în 1973

O sursă de inspiraţie pentru chitarişti de la Tom Morello de la Rage Against the Machine la Slash de la Guns N’ Roses, Ace Frehley a adăugat o doză de riff-uri blues la stilul teatral şi energic al trupei Kiss. El s-a implicat şi în efectele pirotehnice ale trupei, lansând fumigene şi lasere din chitarele sale Gibson Les Paul. Ocazional, cânta şi cu vocea.

Născut Paul Daniel Frehley în New York City în 1951, el a cofondat Kiss în 1973 împreună cu solistul Paul Stanley, basistul şi solistul ocazional Gene Simmons şi bateristul Peter Criss.

Trupa a devenit rapid faimoasă pentru machiajul alb şi negru şi costumele din piele, inspirate de New York Dolls şi Alice Cooper. Fiecare membru avea o personalitate diferită, Frehley fiind Spaceman (sau „Space Ace”), Simmons Demon, Stanley Starchild şi Criss Catman. Feţele membrilor trupei nu au fost dezvăluite timp de mai bine de un deceniu. Între timp, Frehley părăsise Kiss, trecând la o carieră solo în 1982.

Frehley s-a reîntors în Kiss când membrii originali ai trupei s-au reunit în 1996 pentru un turneu de reunire de mare succes şi a rămas până în 2002.

Inspirându-se din blues rock-ul trupelor sale preferate, Frehley a insuflat energie grupului şi s-a orientat către teatralitate ca interpret.

La apogeu, ”Kiss Army” avea peste 100.000 de membri

„Un chitarist atât de incredibil, încât chitara lui scotea fum şi lansa rachete”, a spus Morello când a prezentat trupa Kiss la ceremonia Rock and Roll Hall of Fame din 2014.

Publicul s-a ataşat de spectacolele fastuoase ale trupei Kiss şi de hiturile directe şi antrenante precum „Love Gun” şi „Detroit Rock City”. La apogeu, fan clubul trupei, „Kiss Army”, avea aproximativ 100.000 de membri. În timp ce criticii considerau farmecul trupei superficial, Kiss a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, devenind artişti rock omniprezenţi, cu produse promoţionale, dar şi certuri şi reuniri între membrii trupei.

Ultima reunire a lui Ace Frehley cu Kiss a avut loc în 2018, dar pacea a fost de scurtă durată.

În decembrie, Ace Frehley şi foştii săi colegi de trupă din formula iniţială Kiss urmau să fie onoraţi la Kennedy Center.

