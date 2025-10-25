Formația de rock & metal alternativ Gri, album de debut: ”Dezrădăcinat”. ”Milioane de suflete sunt departe de locurile lor”

Formația Gri, originară din Cluj-Napoca, și-a lansat recent albumul de debut, ”Dezrădăcinat”, cu care se face remarcabilă pe scena românească din underground de rock și alternativ-metal.

Fondată în 2021, în plină pandemie de Covid-19, de muzicieni cu experiență, care au activat anterior în proiecte precum FronT, Times of Need, Targ3t, Eat Your Heart sau Skullp, formația și-a conturat repede un stil propriu, rezultat dintr-o fuziune perfectă între rock alternativ, metal și grunge.

De ce Gri? ”Culoarea gri e reflexia lumii în care trăim, o lume ce nu e nici bună, dar nici rea, nu e nici perfectă, dar nici pierdută... nu e albă, dar nici nu e doar neagră, iar noi suntem în centrul acela unde fuzionează extremele … în gri!,” e explicat pentru ȘtirileProTV.ro Mihai Șarlea, solistul vocal al formației.

Muzica lor se remarcă prin riff-uri puternice, care ne aduce aminte de perioada de glorie a metalului-ului alternativ al anilor 1990-2000, când Godsmack și Alice in Chains erau la putere, riff-uri care au fost adaptate la ”sound”-ul modern al anului 2025, datorită lui Adrian „Bilă” Uritescu de la Lowbass5 Studio (Deva), unul dintre cei mai experimentați ingineri de sunet din zona rock/metal din România, dar și a lui Nimrod Szedlacsek (Cluj-Napoca).

Deși este o formație relativ tânără, Gri a împărțit deja scena cu unele dintre cele mai cunoscute nume ale rock-ului românesc, precum Luna Amară, Coma, Implant pentru Refuz, Trooper, Imund și alții. De altfel, pe albumul Gri de debut apar: Mihnea Blidariu (Luna Amară), Horea Crișovan (Neurotica, Blazzaj, Pro Musica, Stepan Project, etc), Dj WicKeD, Bogdan Mezofi (Grimus) și Ovidiu Vinereanu “Ochelari” (cunoscut pentru colaborările cu Implant pentru Refuz sau Imund).

Momentul lor de consacrare a venit în august 2025, când, în pragul lansării primului album, trupa a fost distinsă cu Premiul B.A.S.S. și Premiul Zaharia Rădulică în cadrul concursului Posada Rock 2025.

”Dezrădăcinat” a fost lansat oficial în 17 octombrie 2025, iar albumul conține 10 piese. Șase dintre acestea au mai fost lansate anterior sub formă de single-uri. Exclusiv pe Bandcamp, la ”streaming free” (adică gratis), a fost inclusă 11-a piesă, bonus, un cover al piesei ”Strunga” (Phoenix). ”Nu face parte, propriu-zis, din album, însă a fost înregistrată în aceeași sesiune și-am vrut s-o împărtășim cu ascultătorii”, spun cei de la Gri.

Versurile lor au un puternic mesaj social, iar ”Dezrădăcinat” ”abordează teme ce ne apasă greu pe toți – realități ce ne-au influențat viețile direct sau indirect în ultimii ani: război, pandemie, dezastre, foamete, migrație, manipulare politică și destine frânte ale celor împinși în sărăcie sau exil. Totuși, cu speranța că „într-o lume gri ce viața o creează” vom putea spune cândva „azi e mai bine ca ieri”, alegem să lansăm albumul de Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei”, au transmis membrii formației Gri la lansarea albumului.

Numele albumului lor de debut este strâns legat de realitățile crunte pe care le trăim în această perioadă: războaiele din Ucraina și Fâșia Gaza sunt doar două dintre cele mai cunoscute exemple, dar, înainte de acestea, au existat și alte conflicte care au distrus vieți omenești, precum cele din Afganistan sau Siria. Și .. din toate aceste zone de război au plecat foarte mulți oameni, care, în acest fel … s-au ”dezrădăcinat”.

”Dezrădăcinat” e chiar numele uneia dintre piesele de pe album. Ni s-a părut un nume oportun pentru acest album. Ghearele războiului zgârie-n zidul păcii, iar oamenii n-au de-ales decât să fugă în pribegie, să-și lase în urmă semeni, familie, rost… E de-ajuns să ne gândim la ceea ce clocotește în Ucraina, în Gaza, sau ce-a fost în Afganistan, Siria, șamd și care-au fost urmările. Milioane de suflete sunt acum departe de locurile lor, în lumi în care rătăcesc încercând să-și găsească un rost. ”Dezrădăcinat” e și despre copiii rămași atârnați unui cont, crescuți de cine s-a putut, având părinții plecați, în căutarea unui trai mai bun… Cred că știm cu toții asemenea situații… ”Albie” e despre părinții, prietenii, eroii care-au ales și aleg să se pună stavilă în calea a orice-ar putea veni înspre cei dragi lor.”, spune Mihai.

Gri: ”Trăind în România, manipularea politică ne este foarte familiară”

După cum știm, războaiele și conflictele militare sunt declanșate de actori politici, astfel că ”Dezrădăcinat” vorbește și despre acei lideri care ne conduc viețile, uneori, prin ”manipulare politică”, inclusiv în România.

”Trăind în România, manipularea politică ne este foarte familiară. Am văzut-o cu ochii mei, de când eram mic, în anii ‘90 și-am început s-o înțeleg după 30 de ani, cu-adevărat. La nivel mondial e de-asemenea prezentă – de-ajuns să ne uităm la liderii superputerilor, care de-ajuns să sufle o vorbă, o nuanță a unei propoziții, și ne influențează viețile direct sau indirect, fie că e vorba de-o rată la bancă, o benzină scumpită, de-o graniță închisă, sau, mai rău, de iscarea unui război.”, explică solistul vocal al formației.

Piesa ”Știu”: ”Timpul trece, speranța dispare, iar tot ce rămâne este lupta de a merge mai departe”

“Știu” este a treia piesă care a fost lansată de GRI sub formă de single, iar melodia are și un invitat special, Mihnea Blidariu, un artist apreciat nu doar pentru muzica din Luna Amară, ci și pentru activismul său civic. “Știu” este cea mai apreciată piesă la momentul redactării acestui articol pe contul de Youtube al formației.

”După ce-am ascultat rezultatul din studio, ne-am propus să-i facem și-un videoclip și, câteva luni mai târziu, ne-am ales cu unul filmat și montat de același neobosit Nimrod Szedlacsek, care s-a ocupat și de mix-ul albumului. Nu cred că am făcut vreodată o analiză a propriului text, dar… versurile vorbesc despre o stare de tristețe și gol interior, în care persoana se simte ignorată și fără putere, deși viața continuă în jurul ei. Timpul trece, speranța dispare, iar tot ce rămâne este lupta de a merge mai departe, chiar și atunci când nu mai are putere sau sens. Finalul transmite o acceptare dureroasă a realității, ca și cum nu ar exista altă alegere decât să suporte totul.” - spune Mihai Șarlea.

Piesa ”Altcineva”: ”Trebuie să fim critici, exigenți, cu partidele și partidele”

Un alt videoclip remarcabil al trupei este al piesei ”Altcineva”, iar, aici, cei din Gri au ținut să precizeze că ”trupa nu este adepta și nici susținătoarea vreunei mișcări politice prezente, trecute, sau viitoare, piesa de față militând strict pentru întărirea sinelui, în raport cu ceea ce ne înconjoară!”.

Versurile, însă, pot duce cu gândul la un anumit mesaj, mai ales că în clip sunt imagini cu indivizi îmbrăcați la costum, care ar putea fi considerați politicieni: ”Altcineva să vină să ne salveze acum / Altcineva să vină și să ne dea un drum / Altcineva să vină să ne salveze oricum / Altcineva să vină până n-ajungem scrum”.

Întrebat dacă melodia are vreo legătură cu tragedia din clubul Colectiv, Mihai spune că ceea ce a vrut să sublinieze prin aceste versuri este ”modul naiv în care noi, ca specie - nu doar ca nație - aspirăm să ne punem speranțele într-un politician, un partid, un regim”.

”Incredibilă nuanță i-ai găsit! Cred că asta e frumusețea interpretării – ai găsit un sens la care nu m-aș fi gândit sau nu m-am gândit, dar care se potrivește atât de bine! Colectiv… sunt deja 10 ani de-atunci. Încă-mi amintesc fiecare pas și fiecare obiect din cameră cum era așezat când stăteam înmărmurit și mă uitam la TV, împreună cu Ioana, soția mea, încă tresar la fel când văd pe ceas 22:32, încă recitesc, ocazional, ultimele discuții cu Alex Pascu (fie-i țărâna ușoară), căruia îî propusesem să m-ajute să produc primul album FronT, după ce se-ntorcea din turneu … Eram la 500 de kilometri distanță… Sunt sigur că, pentru tine, a fost de 10000 de ori mai intens totul, fiind acolo!

Revenind la întrebarea ta, cred că ceea ce-am vrut să subliniez prin aceste versuri e modul naiv în care noi, ca specie - nu doar ca nație - aspirăm să ne punem speranțele într-un politician, un partid, un regim, un crez, uitând simplul fapt că singurii pe care ne putem baza, cu-adevărat, să ne conducă soarta suntem noi înșine. Politica, partidele, diferitele culte, etc nu sunt altceva decât mijloace pentru a ne ghida prin existență, mijloace pe care noi trebuie să le-alegem cu grijă, cu care trebuie să fim critici, exigenți și pe care să le filtrăm prin rațiune și conștiință.”, explică solistul vocal al formației.

Albumul ”Dezrădăcinat” va fi lansat și în format fizic, pe CD

Odată cu lansarea recentă a albumului de debut, ”Dezrădăcinat”, Gri se pregătește pentru un turneu național care se va desfășura până în vara lui 2026, iar datele concertelor vor fi anunțate treptat, pe măsură ce sunt confirmate. ”Fiți pe fază pentru merch exclusiv, în ediție limitată, care va fi anunțat în curând online!”, mai spun membrii trupei.

Iar pentru cei care vor să susțină rock-ul românesc din ”underground”, necomercial, care nu se difuzează la radio, discul ”Dezrădăcinat” va apărea ”în curând” și-n format fizic, pe ”CD oficial”, într-o ediție limitată semnată chiar de membrii Gri. Albumul va putea fi cumpărat, în primă fază, la concerte și, ulterior, online (prin curierat), ”alături de o linie faină de tot de merch”.

GRI band

”Avem câteva concerte la orizont, Petroșani (25 octombrie), Timișoara (31 octombrie), Oradea (1 noiembrie) și încă vreo câteva în curs de confirmare. Sper să ajungem și la București, cât de curând!”, promit cei de la Gri.

Mihai Șarlea (GRI): ”Îi îndemn pe toți cei aflați în impas să-și urmeze cu încăpățânare visul, oricare ar fi el!”

”Am muncit mult la acest material de debut și-am întâmpinat multe piedici. Știu că nu suntem singurii, nici primii și nici ultimii. Știu că țara e plină de muzicieni ce doresc să-și scoată materialele în lume, pentru că au ceva de zis. Le doresc tuturor succes, le doresc răbdare și inspirație! Lăsând muzica la o parte, îi îndemn pe toți cei aflați în impas să caute soluții, în loc de scuze și să-și urmeze cu încăpățânare visul, oricare ar fi el!”, mai spune Mihai Șarlea, solistul vocal al formației Gri, pentru ȘtirileProTV.ro.

Detalii despre albumul ”Dezrădăcinat”:

Albumul a fost compus și înregistrat între 2022–2024 cu Adrian „Bila” Uritescu la Lowbass5 Studio (Deva) și Nimrod Szedlacsek la Torion Recording Studio (Cluj-Napoca), tobe produse cu Marian Horvat (Timișoara).

Mix: Nimrod Szedlacsek la Torion Recording Studio (Cluj-Napoca)

Master: Marvin T la Tide Studio (Londra)

Repetiții: AP Road Studio (Cluj-Napoca)

Grafica copertă: Ciprian Sav

Pe album apar:

Ciprian Sav (chitară electrică, acustică, voce backing, FX, producție)

Adrian Turcu (chitară bas)

Paul Gaciu (tobe)

Mihai Șarlea (voce, producție)

Doru Nedelcu (chitară electrică, FX, scratch, clape, producție)

Cu contribuțiile următorilor artiști:

Mihnea Blidariu (Știu - voce)

Dj WicKeD (Dezrădăcinat - scratch, platan)

Bogdan Mezofi (Nins - voce)

Horea Crișovan (În gri - chitară solo)

”Ochelari” (Azi vs ieri - voce)

Solomonar (”Strunga” - remake - woodwinds) - disponibilă ca bonus track, exclusiv pe Bandcamp

Texte:

Mihai Șarlea, cu excepția strofei a III-a de pe “Azi vs ieri“ scrisă de Ovidiu “Ochelari” Vinereanu și, desigur, a versurilor de pe “Strunga“ ce aparțin lui V. Alecsandri, adaptate de trupa Phoenix.

Albumul “Dezrădăcinat” poate fi ascultat pe toate serviciile de streaming.

