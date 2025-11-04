Trupa AC/DC a anunţat datele turneului „Power Up” din 2026. Cele 21 de concerte stabilite de legendarii rockeri

AC/DC a anunţat datele pentru etapa din 2026 a turneului „Power Up”, care, din punct de vedere tehnic, promovează cel mai recent album de studio al trupei, lansat acum cinci ani, dar care, de fapt, este o prezentare a catalogului lor.

În cadrul acestei etape, trupa va susţine 21 de concerte în Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Philadelphia, New Jersey, Brazilia, Argentina, Chile şi multe alte locuri, multe dintre ele fiind concerte în stadioane. 

AC/DC este o trupă care nu are nevoie de prezentare, cu melodii precum „Back in Black”, „Highway to Hell”, „You Shook Me All Night Long”, „Live Wire” şi multe altele. Trupa, care a susţinut primul concert în 31 decembrie 1973, a vândut aproximativ 200 de milioane de albume în întreaga lume. În 2003, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Biletele pentru turneu vor fi puse în vânzare vineri, 7 noiembrie.

Formaţia va fi alcătuită din cofondatorul Angus Young la chitară solo, vocalistul Brian Johnson, chitaristul ritmic Stevie Young, bateristul Matt Laug şi basistul Chris Chaney. Chitaristul şi cofondatorul Malcolm Young, fratele lui Angus, a decedat în 2017 şi a fost înlocuit de nepotul lor, Stevie, potrivit News.ro.

Datele turneului Power Up:

24 februarie - São Paulo, Estádio do MorumBIS
11 martie - Santiago, Parque Estadio Nacional
23 martie - Buenos Aires, Estadio River Plate
7 aprilie - Mexico City, Estadio GNP Seguros
11 iulie - Charlotte, Bank of America Stadium
15 iulie - Columbus, Ohio Stadium
19 iulie - Madison, Camp Randall Stadium
24 iulie - San Antonio, Alamodome
28 iulie - Denver, Empower Field at Mile High
1 august - Las Vegas, Allegiant Stadium
5 august - San Francisco, Levi’s Stadium
9 august - Edmonton, Commonwealth Stadium
13 august - Vancouver, BC Place
27 august - Atlanta, Stadionul Mercedes-Benz
31 august - Houston, Stadionul NRG
4 septembrie - South Bend, Stadionul Notre Dame
8 septembrie - St. Louis, The Dome at America’s Center
12 septembrie - Montreal, Parc Jean-Drapeau
16 septembrie - Toronto, Rogers Stadium

25 septembrie - East Rutherford, Stadionul MetLife
29 septembrie - Philadelphia, Lincoln Financial Field

