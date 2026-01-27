De la scena teatrului la marele ecran, de la aplauzele nesfârșite la întâlnirile memorabile cu publicul, imaginile de arhivă spun povestea unui artist complet.

Florin Piersic împlinește 90 de ani și peste 6 decenii pe scenă

Astăzi, Florin Piersic, una dintre cele mai iubite și carismatice figuri ale teatrului și cinematografiei românești, împlinește 90 de ani. O vârstă impresionantă pentru un artist care, timp de peste șase decenii, a lăsat o amprentă de neșters asupra culturii române și a devenit un simbol al eleganței, energiei și farmecului.

Primii pași în actorie

Născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca, Florin Piersic a pășit în lumea filmului în 1957, odată cu rolul lui Tănase din „Ciulinii Bărăganului”. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București (actuala UNATC), și-a început cariera pe scena Teatrului Național din Capitală, remarcându-se rapid în spectacole precum „Discipolul” și „Tragedia optimistă”.

Consacrarea adevărată a venit însă prin cinematografie. De-a lungul anilor, Florin Piersic a construit o filmografie impresionantă, plină de roluri devenite emblematice pentru publicul român. De la „Neamul Șoimăreștilor” și „De-aș fi… Harap Alb”, la „Răscoala”, „Mihai Viteazul” și seria de filme cu haiduci – „Haiducii lui Șaptecai”, „Zestrea domniței Ralu”, „Frații Jderi” – actorul a dat viață unor personaje memorabile, adânc întipărite în amintirea spectatorilor. Popularitatea sa a fost consolidată și de filmele de aventură și mister, precum „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Misterele Bucureștilor”, „Masca de argint” sau „Colierul de turcoaze”.

Povestitor inegalabil

Recunoașterea oficială a talentului său a venit prin numeroase distincții: Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a (1967), Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler (2002) și Premiul UNITER pentru întreaga carieră (2019). În 2011, a devenit primul român cu stea pe Aleea „Piața Timpului” din București și a primit titlul de cetățean de onoare al orașelor Oradea și Iași, simboluri ale aprecierii publicului și comunității.

Dincolo de scenă și ecran, Florin Piersic a rămas un povestitor inegalabil. În 2006 și-a lansat DVD-ul „Omul cu 100 de chipuri”, iar în 2009 a prezentat discul de autor „Florin Piersic – Hoinărind printre amintiri în lumea muzicii lui Dan Iagnov”, proiecte care i-au scos în evidență talentul de narator și legătura specială cu publicul.

Anul 2024 a adus și provocări pentru marele actor. La finalul lunii aprilie, a trecut printr-o operație complicată la genunchi, urmată de o perioadă dificilă de recuperare în mai multe spitale din Cluj-Napoca și București. În ciuda acestor momente, Florin Piersic continuă să fie un simbol al artei românești, demonstrând că pasiunea și dedicarea nu țin cont de vârstă.

O gală memorabilă pentru maestrul Florin Piersic

Marți, Florin Piersic împlinește 90 de ani, însă festivitățile au început încă de luni seară, la Teatrul Național București, cu o gală specială dedicată legendarului actor. Familia, colegii de scenă și admiratorii săi au umplut sala pentru a-l celebra pe cel care și-a dedicat aproape șapte decenii teatrului și cinematografiei românești.

George Ivașcu, actor, a descris astfel prezența lui Florin Piersic: „Florin Piersic este un spectacol în sine. Poate să țină sala captivată ore întregi și nu este o exagerare – este un tezaur al teatrului și filmului românesc.”

Seara a fost presărată cu momente de neuitat. Florin Piersic a surprins audiența interpretând la pian o melodie dedicată mamei sale. Emoțiile au continuat cu prestația actriței Medeea Marinescu, care i-a cântat o melodie specială, iar umorul nu a lipsit: o scenă amuzantă cu o replică călare a personajului Mărgelatu a stârnit râsete în sală.

Pe tot parcursul galei, spectatori din toate generațiile i-au oferit flori și aprecieri, declarând că a fi alături de el este un privilegiu.

Florin Piersic rămâne unul dintre cei mai iubiți actori din România, cunoscut nu doar pentru umorul său desăvârșit, ci și pentru rolurile de haiduc care i-au consacrat cariera. Pe scenă și pe marele ecran, a dat viață unor personaje legendare precum Anghel Șaptecai, Grigore Pintea și Mărgelatu, consolidându-și statutul de simbol al cinematografiei și teatrului românesc.



