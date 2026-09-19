Băsescu a explicat raționamentul din spatele acestei previziuni. „Vedem dacă vom avea un Guvern. Eu cred că vom avea, dintr-un motiv simplu: Parlamentul este la jumătarea mandatului, nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci din acest motiv cred că se vor găsi soluţii pentru ca Guvernul să treacă şi să facă urgent rectificarea bugetară”, a afirmat fostul șef al statului la Digi 24, potrivit News.ro.

Totodată, Traian Băsescu a criticat blocajul politic generat de întârzierea președintelui Nicușor Dan în nominalizarea unui candidat, deși consideră că șeful statului a conștientizat în cele din urmă „amploarea efectelor inacțiunii”. Fostul președinte a subliniat că, în absența unei majorități parlamentare care să îl susțină, dreptul lui Nicușor Dan de a desemna premierul este unul „discreționar”. Cu toate acestea, Băsescu a taxat ferm ezitările de la Cotroceni: „Întârzierea este nepermisă şi a produs mult rău României acest refuz al preşedintelui de a-şi îndeplini obligaţia constituţională, preşedintele desemnează un candidat pentru funcţia de prim ministru”.

Un alt argument major împotriva alegerilor anticipate este situația financiară a țării. Băsescu avertizează că un scrutin anticipat ar lăsa România fără un Executiv funcțional pentru încă patru luni, o perioadă de incertitudine pe care țara nu și-o poate permite. „România nu-şi poate permite să stea patru luni fără un guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condiţiile în care până şi interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget”, a conchis Traian Băsescu.