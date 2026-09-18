Potrivit primelor cercetări, schela pe care s-au urcat a atins niște fire electrice, aflate în apropierea construcției. Oamenii au fost trântiți la pământ, iar echipajele medicale ajunse la fața locului i-au găsit inconștienți și nu i-au putut salva.

Cei trei bărbați, de 35, 37 și 54 de ani, din Sălaj, voiau să vopsească pereții exteriori ai unei cabane. Au folosit o schelă de metal, care ar fi atins firele de curent, și astfel s-au electrocutat. Este prima ipoteză pe care o iau în calcul anchetatorii. Un martor a văzut cum unul dintre muncitori era aruncat la pământ de forța șocului electric.

Localnic: „Am văzut o flacără lângă schelă, unul a căzut jos, a încercat să se ridice, și, în timp ce se ridica, iară cădea, nu putea sta, și între timp am sunat la 112 să vină, eu nu m-am băgat acolo că era tensiune mare.”

Sorin Corcheș, primar Sohodol: „Schela fiind foarte aproape de sârme, când a început să plouă a făcut arc electric și i-a izbit de pământ, i-a curentat efectiv.”

Mobilizarea autorităților a fost masivă. La fața locului au ajuns două echipaje de la ISU, două ambulanțe și un elicopter SMURD. Din păcate, toate eforturile au fost în zadar.

Sergent-major Marius Vesa, ISU Alba: „La sosirea la locul accidentului, trei persoane erau electrocutate și în stop cardio-respirator, s-au efectuat manevrele de resuscitare timp de o oră și jumătate, însă nu au răspuns manevrelor.”

Un inginer electrician avertizează că este foarte posibil ca liniile electrice să fi fost amplasate mult prea aproape de construcția la care lucrau cei trei bărbați. Acest lucru urmează să fie stabilit de anchetatori.

Cristian Frahler, inginer electrician: „Distanța minimă este de 24 de metri, 12 metri în stânga, 12 metri în dreapta față de axul stâlpului. În cazul de față, liniile electrice aeriene de la fața locului sunt de medie tensiune, cu conductoare neizolate, deci linia este de 20 de kW.”

O asemenea tensiune a curentului electric provoacă arsuri grave și stop cardiac instantaneu și este, în cele mai multe cazuri, mortală, spun experții.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească în ce condiții s-a petrecut accidentul.

Cabana unde a avut loc tragedia găzduiește vara tabere de copii, spune primarul. Contactat pentru un punct de vedere, proprietarul nu a răspuns la telefon.