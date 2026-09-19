Intoxicaţiile, care au îmbolnăvit şi 182 de persoane, au afectat trei districte din statul Ondo, în sud-vestul Nigeriei. Victimele consumaseră o băutură artizanală cunoscută local sub numele de „Coadă de maimuţă", scrie Agerpres.

Cincisprezece persoane implicate în producerea şi vânzarea acestei băuturi au fost arestate, a declarat agenţia.

Testele de laborator au relevat „concentraţii mari de metanol", o substanţă extrem de toxică utilizată ca solvent sau antigel, şi canabis.

Cinci persoane au orbit complet, iar alte două au orbit parţial după ce au băut băutura contrafăcută.