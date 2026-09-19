Sistemul de vot online din Moscova a fost ţinta unui atac puternic în cursul nopţii, însă situaţia se află sub control, a declarat şefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, citată de agenţia Interfax, potrivit News.ro.

Atacurile au continuat sâmbătă, dar toate au fost respinse cu succes, a afirmat Pamfilova, potrivit presei de stat.

Separat, Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunţat că a înregistrat o tentativă de sabotaj asupra liniilor de comunicaţii din Extremul Orient al Rusiei. Atacul a fost dejucat, iar comunicaţiile au fost restabilite integral, potrivit presei de stat.

Putin a acuzat Ucraina de ingerinţă, fără să prezinte dovezi

Ruşii au început să voteze vineri, în cadrul scrutinului parlamentar care se desfăşoară pe parcursul a trei zile. Preşedintele Vladimir Putin a acuzat anterior Ucraina că încearcă să interfereze în alegeri, fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmaţiei.

Rezultatul scrutinului ar urma să fie prezentat de Kremlin drept o dovadă a sprijinului public larg pentru politicile lui Putin şi, în special, pentru continuarea războiului din Ucraina, aflat acum în al cincilea an.

Majoritatea candidaţilor care se opun războiului au fost împiedicaţi să participe la alegeri.