Acest lucru ar putea însemna un consum de până la 150 de litri de apă la o singură duș – suficient pentru a umple aproximativ 750 de pahare standard, scrie Daily Mail.

Aceste descoperiri reprezintă o contradicție incomodă pentru o generație care a crescut înconjurată de avertismente privind secetele, penuria de apă și criza climatică.

Dușurile lungi consumă multă apă

Și, deși un duș de 10 minute poate părea un lux zilnic inofensiv, oamenii de știință afirmă că este mult mai lung decât este necesar pentru spălarea corpului.

Dr. Pablo Pereira-Doel, cercetător în domeniul mediului la Universitatea din Surrey, a declarat recent pentru Daily Mail că trei minute reprezintă un obiectiv rezonabil pentru un duș dedicat exclusiv corpului.

Cei care își spală părul pot adăuga încă două minute, ajungând la un total de aproximativ cinci minute.

Și acest timp include și momentele petrecute pur și simplu savurând jetul cald de apă, ceea ce înseamnă că există puține justificare științifice pentru a rămâne sub duș zece minute sau mai mult.

Sondajul, realizat de cercetătorii de la Let’s Save Water, a relevat că tinerii adulți se numără printre cei mai predispuși să facă dușuri îndelungate, în ciuda faptului că au declarat, de asemenea, un nivel ridicat de preocupare față de problemele de mediu.

Tinerii fac cele mai lungi dușuri

În timp ce 52% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au declarat că fac dușuri care durează cel puțin 10 minute, acest procent a scăzut la 39% în rândul generației Millennials, cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani.

În același timp, doar 28% dintre cei din generația X, cu vârste cuprinse între 46 și 61 de ani, au declarat același lucru.

Organizația, care a chestionat 2.000 de britanici din toate grupele de vârstă, a afirmat că femeile sunt mai predispuse decât bărbații să facă dușuri îndelungate, 27% dintre ele declarând că fac duș mai mult de 10 minute pe zi, comparativ cu 19% dintre bărbați.

Un purtător de cuvânt al organizației „Let’s Save Water” a declarat: „Având în vedere că seceta din această vară a readus în prim-plan această problemă, Let’s Save Water reiterează un mesaj simplu – apa este prețioasă. Pentru a o proteja, trebuie să o folosim cu toții mai puțin. În medie, adulții cred că consumă aproximativ 30 de litri de apă pe zi, în timp ce cifra reală se apropie mai mult de 140 de litri. Cercetarea noastră evidențiază diferențele dintre generații, membrii Generației Z fiind cei mai predispuși să facă dușuri de peste 10 minute.”

În Marea Britanie, durata medie a unui duș în gospodării este de aproximativ 7,5 minute, potrivit dr. Pereira-Doel.

Cu toate acestea, studiile au arătat că, de obicei, dușurile durează mult mai mult, unele persoane petrecând aproape 40 de minute sub jetul de apă.

„Cât despre motivul pentru care oamenii zăbovesc… răspunsul este că, în cazul unei părți importante a dușurilor, scopul nu este să te speli. Peste patru din zece dușuri din eșantionul nostru au fost luate din motive care nu au legătură cu igiena: relaxare, îngrijire personală, încălzire într-o dimineață rece. Când dușul îndeplinește aceste funcții, durata lui nu este o decizie pe care cineva o ia în mod conștient.”, a explicat el.

Apa moale prelungește durata dușului

Oamenii din zonele cu apă moale tind să facă duș cu aproximativ o cincime mai mult decât cei din zonele cu apă dură, a spus el. Apa moale este apa care conține o cantitate foarte mică de minerale dizolvate, în special calciu și magneziu. Spre deosebire de apa dură, aceasta nu lasă depuneri de calcar și permite săpunului să facă mult mai ușor spumă

„Explicația probabilă este că șamponul face mai multă spumă și se clătește mai ușor în apa moale, așa că dușul este mai plăcut și oamenii zăbovesc”, a adăugat el.

Dușurile de dimineață tind, de asemenea, să fie mai scurte, deoarece majoritatea oamenilor au un loc unde trebuie să ajungă. În schimb, în cazul dușurilor de seară sau de weekend, constrângerile de timp sunt mai reduse.

Presiunea scăzută a apei poate, de asemenea, prelungi durata dușurilor, „deoarece oamenii pot compensa jetul slab rămânând mai mult timp sub duș pentru a se simți clătiți corespunzător”.