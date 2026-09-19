De la primele note și până la ultimele alegeri, scena a fost locul în care fiecare concurent a arătat, prin muzică, cine este cu adevărat, iar momentele spectaculoase au ajuns direct în casele telespectatorilor.

Emisiunea a fost lider de audiență aseară, în intervalul 20:27 – 23:58, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 6.0 puncte de rating și 22.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.5 puncte de rating și 20.7% share. În rândul publicului Național 4+, în același interval orar, emisiunea a înregistrat 6.0 puncte de rating și 20.2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.3 puncte de rating și 14.6% share.

Aproape 2.9 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut al emisiunii, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:56, peste 1.2 milioane de români se uitau la Vocea României.

Theo și Horia și-au mărit echipa cu două voci care au întors toate scaunele: Tudor Gavrilă și Teodora Sava. Alina Nădrag, Ana Maria Marin, YXNG și Laurian Manta au ales să meargă mai departe alături de Irina, în timp ce Lavinia Pisăliță și Valer Andronesi au intrat în echipa lui Smiley. Seara a adus două voci noi și în echipa lui Tudor Chirilă: Bogdan Mișcoci și Daria Bostan, care au ales să-și continue parcursul în competiție alături de el.

Vinerea viitoare, de la 20:30, continuă etapa audițiilor pe nevăzute, într-o nouă ediție Vocea României. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.