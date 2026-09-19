Corespondent PROTV: „Oameni de toate vârstele au vrut să profite de această ocazie și să-și încerce norocul pe cea mai mare scenă a țării. Așa că s-au trezit de dimineață și au venit la preselecțiile pentru sezonul 17 „Românii au Talent”. Sâmbătă și duminică sunt ultimele 2 zile în care oamenii își pot arăta talentul. Echipa se află acum la hotelul Sheraton din București, unde îi așteaptă pe toți cei care își doresc să impresioneze o țară întreagă cu talentul lor.

Alături de mine este câștigătoarea sezonului 11, Ana-Maria Mărgean, care a venit să îi susțină pe cei care își fac curaj să vină la preselecții.

Așadar, toți cei care vor să-și facă talentul cunoscut în fața a milioane de oameni și să aibă ocazia de a primi un „DA” din partea Nadiei Comăneci sunt invitați la casting – sâmbătă și duminică, la hotelul Sheraton din București.”