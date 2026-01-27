O vârstă rotundă pentru un artist care, timp de peste şase decenii, a marcat profund teatrul şi filmul românesc şi a rămas, pentru generaţii întregi, un reper de eleganţă, energie şi farmec.

Născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca, Florin Piersic a intrat în lumea filmului în 1957, odată cu rolul lui Tănase din „Ciulinii Bărăganului”. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti (actuala UNATC), şi-a început cariera scenică pe scena Teatrului Naţional din Capitală, unde a jucat în spectacole precum „Discipolul” şi „Tragedia optimistă”, impunându-se rapid ca unul dintre tinerii actori promiţători ai generaţiei sale.

Consacrarea a venit însă prin cinematografie. De-a lungul anilor, Florin Piersic a construit o filmografie impresionantă, cu roluri devenite emblematice pentru publicul român. De la „Neamul Şoimăreştilor” şi „De-aş fi... Harap Alb”, la „Răscoala”, „Mihai Viteazul” sau seria filmelor cu haiduci – „Haiducii lui Şaptecai”, „Zestrea domniţei Ralu”, „Fraţii Jderi” – actorul a dat viaţă unor personaje memorabile. Popularitatea sa a fost consolidată şi de filmele de aventură şi mister precum „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Misterele Bucureştilor”, „Masca de argint” sau „Colierul de turcoaze”, producţii care au rămas adânc întipărite în memoria cinefililor.

Distincții și medalii

Recunoaşterea oficială a valorii sale a venit şi prin numeroase distincţii. În 1967, Florin Piersic a primit Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu prilejul celebrării unui secol de film românesc. În 2019, Uniunea Teatrală din România i-a acordat Premiul UNITER pentru întreaga carieră.

Dincolo de film şi teatru, Florin Piersic a rămas un povestitor inegalabil. În 2006, şi-a lansat la Cluj-Napoca DVD-ul „Omul cu 100 de chipuri”, iar în 2009 a prezentat publicului discul de autor „Florin Piersic - Hoinărind printre amintiri în lumea muzicii lui Dan Iagnov”, proiecte care i-au pus în valoare talentul de narator şi relaţia specială cu publicul.

În 2011, a devenit primul român cu stea pe Aleea Piaţa Timpului din Bucureşti şi a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşelor Oradea şi Iaşi, semn al aprecierii de care se bucură dincolo de scena artistică.

Problemele medicale ale lui Florin Piersic

Anul 2024 a adus şi momente dificile. La finalul lunii aprilie, actorul a fost operat la un genunchi, la Cluj-Napoca, după ce i s-a făcut rău la finalul unui spectacol. A urmat o perioadă complicată de spitalizare şi tratament, cu intervenţii la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, Institutul Inimii, Institutul „Matei Balş” din Bucureşti şi Spitalul „Foişor”, unde i-a fost îndepărtată proteza de genunchi, considerată sursa unei infecţii grave. Recuperarea a continuat ulterior într-o clinică specializată.

La 90 de ani, Florin Piersic rămâne un simbol al artei româneşti, un actor care a traversat epoci şi generaţii, păstrându-şi intactă legătura cu publicul şi locul său unic în istoria culturală a României.





