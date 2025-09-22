Emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” revine pe post după suspendarea temporară cauzată de comentariile privitoare la Charlie Kirk

Emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” va reveni pe post marți, după o suspendare de câteva zile, a anunțat compania Walt Disney într-o declarație oficială, scrie Fox News.

„Miercurea trecută, am luat decizia de a suspenda producția emisiunii pentru a evita tensionarea unei situații deja delicate, într-un moment emoțional pentru țara noastră. A fost o decizie asumată, întrucât am considerat că unele comentarii au fost făcute într-un context nepotrivit și, prin urmare, au fost lipsite de sensibilitate. În ultimele zile am purtat discuții serioase cu Jimmy, iar în urma acestora am decis reluarea difuzării începând de marți”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei pentru Fox News Digital.

Decizia de suspendare a fost luată după ce comentariile lui Kimmel despre presupusul asasin al lui Charlie Kirk au stârnit un val de reacții negative în spațiul public, dar și o amenințare voalată din partea Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC).

Potrivit presei americane, două dintre cele mai mari posturi afiliate ABC au decis să întrerupă difuzarea emisiunii, în timp ce prezentatorul ar fi refuzat să își ceară scuze pentru declarațiile făcute.

Controversa a generat reacții puternice în mediul politic. În timp ce liberalii au criticat decizia de suspendare, o parte dintre conservatori au calificat afirmațiile lui Kimmel – care sugerau că presupusul atacator ar fi fost susținător MAGA – drept scandaloase și ofensatoare.

