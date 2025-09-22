Trump și Musk, gest neașteptat la Arizona. Cei doi au apărut din nou împreună, public, după luni de conflict

22-09-2025 | 07:14
Elon Musk și Donald Trump
Donald Trump şi Elon Musk au vorbit şi şi-au dat mâna duminică, în marja ceremoniei de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona, la mai bine de trei luni de la spectaculoasa lor despărţire, notează AFP, preluat de Agerpres.

Sabrina Saghin

Preşedintele american şi antreprenorul multimiliardar au discutat vizibil amical în tribunele stadionului din Arizona unde cei doi, alături de zeci de mii de susţinători, au omagiat memoria activistului ultraconservator Charlie Kirk, asasinat cu aproximativ zece zile mai devreme.

Videoclipul strângerii de mână viguroase dintre Donald Trump şi Elon Musk a fost distribuit pe X de un cont oficial al Casei Albe.

Elon Musk a finanţat generos campania republicanului în 2024. După ce a câştigat alegerile, Donald Trump i-a dat ca misiune implementarea unor tăieri majore în bugetul federal, lucru pe care l-a încercat prin intermediul unei comisii dedicate numite DOGE.

Donald Trump
Lider democrat din SUA, mesaj dur: Donald Trump urmează calea spre dictatură. Este foarte îngrijorător şi distructiv

Cei doi bărbaţi au părut a fi foarte apropiaţi timp de câteva luni, antreprenorul mergând chiar până la a-şi aduce fiul de patru ani în Biroul Oval al Casei Albe, înainte ca Elon Musk să-şi părăsească misiunea guvernamentală la sfârşitul lunii mai.

Donald Trump a spus că Elon Musk „a înnebunit”

Însă, la începutul lunii iunie, s-au ciocnit public, atât profesional, cât şi personal. Omul de afaceri a atacat virulent proiectul de lege bugetară propus de Donald Trump.

Preşedintele american a răspuns că Elon Musk „a înnebunit" şi a ameninţat că va anula contractele uriaşe ale guvernului federal cu companiile sale.

Elon Musk a mers chiar până acolo încât a anunţat lansarea propriului partid, „Partidul Americii".

Certa lor a captivat presa americană şi a zguduit preţurile acţiunilor companiilor lui Elon Musk. 

Sursa: Agerpres

