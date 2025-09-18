„Măsuri consolidate” de securitate pentru Meloni și vicepremierii săi după asasinarea activistului Charlie Kirk

Decizia a fost luată în urma unei circulare a Ministerului de Interne italian care dispune "revizuirea și posibila consolidarea măsurilor față de profilurile de risc".

Dispozitivul de securitate pentru șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, și pentru vicepremierii săi, Antonio Tajani și Matteo Salvini, a fost consolidat în urma asasinării activistului conservator american Charlie Kirk, au declarat joi surse guvernamentale pentru agenția ANSA, confirmând o relatare în acest sens a cotidianului Il Messaggero, transmite Agerpres.

Măsura reprezintă o schimbare semnificativă în abordarea securității la vârful Executivului italian, care până acum a optat pentru un nivel de protecție mai redus.

De la protecție secundară la măsuri consolidate

Aflată la conducerea guvernului din anul 2022, Giorgia Meloni și aliații săi au optat în tot acest timp pentru un dispozitiv de protecție de nivel secundar. Recenta asasinare în SUA a activistului apropiat ideologic de orientarea lui Meloni a determinat însă ridicarea nivelului de alertă.

Decizia vine după ce Ministerul italian de Interne a emis vineri o circulară prin care dispune „revizuirea și posibila consolidarea măsurilor față de profilurile de risc".

Tajani confirmă: „Climatul politic nu este dintre cele mai bune"

Decizia a fost confirmată joi de însuși vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani, care a oferit și o explicație asupra contextului politic actual.

„Mereu am spus că trebuie să folosim un limbaj diferit pentru a preveni inflamarea spiritelor. Astăzi, nivelul de securitate pentru premier, pentru vicepremierul Salvini și pentru mine a fost sporit, ceea ce înseamnă că climatul (politic) nu este dintre cele mai bune", a declarat Tajani.

Cu toate acestea, ministrul de externe a făcut un apel la calm: „Totuși, îndemn pe toată lumea la calm. Nu am jignit pe nimeni", a subliniat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













