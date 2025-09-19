Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei

Stiri externe
19-09-2025 | 07:15
erika kirk
Profimedia

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, îl va succeda la conducerea Turning Point USA, organizația fondată de acesta pentru a atrage tinerii spre Partidul Republican, au anunțat joi reprezentanții grupului, potrivit AFP.

autor
Aura Trif

„Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”, a anunţat Erika Kirk într-un discurs ţinut la două zile după uciderea soţului său în Utah (vestul Statelor Unite).

Creată de Charlie Kirk la vârsta de 18 ani, Turning Point USA s-a impus de-a lungul anilor ca cea mai importantă asociaţie politică de tineret din Statele Unite. Are filiale în peste 800 de campusuri din toată ţara, iar fondatorul său era considerat un element esenţial în recucerirea Casei Albe de către Donald Trump anul trecut.

După moartea influencerului la vârsta de 31 de ani, „consiliul de administraţie al Turning Point a ales-o în unanimitate pe Erika Kirk ca nouă directoare” a organizaţiei, a anunţat Turning Point USA pe X. Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, a fost numită şi preşedintă a consiliului de administraţie. „În trecut, Charlie le-a spus mai multor responsabili că aceasta era dorinţa lui în cazul decesului”, a adăugat organizaţia.

Onoruri după moartea activistului

După asasinarea lui Charlie Kirk, dreapta americană l-a ridicat la rangul de „martir” al libertăţii de exprimare şi a cerut cenzurarea oricărei persoane considerate că ar arăta lipsită de respect faţă de memoria sa. Donald Trump a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă. Vicepreşedintele său, JD Vance, s-a deplasat în Utah pentru a aduce cu Air Force Two trupul influencerului în Arizona şi a animat podcastul acestuia în locul său. Sunt onoruri care arată locul special pe care îl ocupa în galaxia trumpistă acest aliat fără funcţie guvernamentală sau mandat electoral.

Citește și
Jimmy Kimmel:
ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO

Creştin naţionalist, apărător fervent al familiei tradiţionale, Charlie Kirk era atât adorat, cât şi urât pentru opiniile sale pro-arme, anti-avort, anti-imigranţi sau pentru retorica sa virulentă faţă de minorităţile etnice şi comunitatea LGBT+. În ultimele zile, zeci de persoane şi-au pierdut locul de muncă din cauza mesajelor postate care celebrau moartea sa pe reţelele sociale sau care criticau moştenirea sa intelectuală.

Miercuri, comediantul Jimmy Kimmel, celebru prezentator de televiziune, a fost suspendat de postul ABC după ce a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinatul. Decizia a fost luată la câteva ore după ce şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (FCC) a ameninţat că va retrage licenţa posturilor care vor continua să-i difuzeze emisiunea.

ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, crima, asociatie, republicani,

Dată publicare: 19-09-2025 07:15

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
Citește și...
„Măsuri consolidate” de securitate pentru Meloni și vicepremierii săi după asasinarea activistului Charlie Kirk
Stiri externe
„Măsuri consolidate” de securitate pentru Meloni și vicepremierii săi după asasinarea activistului Charlie Kirk

Decizia a fost luată în urma unei circulare a Ministerului de Interne italian care dispune "revizuirea și posibila consolidarea măsurilor față de profilurile de risc".

ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO
Stiri externe
ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO

ABC, canalul Disney, retrage din emisie pe termen nelimitat talk-show-ul de noapte al lui Jimmy Kimmel, după ce acesta a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, potrivit CNN.

Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk
Stiri externe
Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk

Procurorii din Utah au anunțat marți că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson, suspectat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Recomandări
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Septembrie 2025

46:15

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28