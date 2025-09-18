ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comendiantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO

18-09-2025 | 08:08
Jimmy Kimmel:
AFP

ABC, canalul Disney, retrage din emisie pe termen nelimitat talk-show-ul de noapte al lui Jimmy Kimmel, după ce acesta a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, potrivit CNN.

Ioana Andreescu

„Jimmy Kimmel Live va fi retras din emisie pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al ABC, refuzând să ofere mai multe detalii. Un reprezentant al lui Kimmel nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Decizia surprinzătoare a venit la doar câteva ore după ce oficialul administraţiei Trump responsabil cu acordarea licenţelor posturilor locale ABC a presat public compania să-l pedepsească pe Kimmel.

Presiuni politice și reacții din industrie

Cel puţin doi dintre principalii proprietari ai posturilor afiliate ABC au declarat ulterior că vor prelua emisiunea lui Kimmel, stârnind speculaţii că proprietarii încercau să câştige favorurile administraţiei. Conglomeratele media locale caută fiecare fuziuni care ar necesita aprobarea administraţiei.

Citește și
jimmy kimmel oscar 2018
Jimmy Kimmel va prezenta pentru a patra oară gala premiilor Oscar. Se fac ultimele pregătiri la Hollywood

În timp ce Kimmel se pregătea să înregistreze episodul de miercuri seara la Hollywood, ABC a decis să renunţe la emisiune, spre surprinderea industriei de divertisment.

Grupurile pentru libertatea de exprimare au condamnat imediat ABC, calificând suspendarea drept laşă, în timp ce preşedintele Trump, care s-a certat frecvent cu Kimmel, a sărbătorit din Marea Britanie, unde se află într-o vizită de stat.

„Felicitări ABC pentru că a avut în sfârşit curajul să facă ceea ce trebuia făcut”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social. „Asta îi lasă pe Jimmy (Fallon) şi Seth, doi rataţi total, la Fake News NBC. Audienţele lor sunt, de asemenea, oribile. Fă-o, NBC!!!”.

FCC amenință ABC cu sancțiuni

Declaraţiile prezentatorului emisiunii nocturne de la ABC constituie „cel mai bolnav comportament posibil”, a declarat miercuri preşedintele FCC (Federal Communications Commission), Brendan Carr, podcasterului de dreapta Benny Johnson. Carr a sugerat că FCC ar putea revoca licenţele afiliate ABC pentru a forţa Disney să-l pedepsească pe Kimmel.

„Putem face acest lucru pe cale uşoară sau pe cale grea”, a spus Brendan Carr. „Aceste companii pot găsi modalităţi de a schimba comportamentul şi de a lua măsuri împotriva lui Kimmel, sau FCC va avea de lucru în plus”.

Şi vorbind miercuri seara la Fox, Carr a sugerat că radiodifuzorii vor fi supuşi unei presiuni mai mari de acest gen în viitor.

„Noi, cei de la FCC, vom impune respectarea obligaţiei de interes public. Există posturi de televiziune cărora nu le place acest lucru, ele pot preda licenţa FCC. Dar asta este treaba noastră. Repet, facem progrese în acest moment”, a spus Carr.

Critici privind libertatea de exprimare

Anna Gomez, singura comisar democrată din cadrul FCC, a scris pe X că, deşi „un act de violenţă politică de neiertat comis de un individ tulburat nu trebuie niciodată exploatat ca justificare pentru o cenzură şi un control mai ample”, administraţia Trump „foloseşte din ce în ce mai mult puterea guvernului pentru a suprima exprimarea legală”.

Într-un interviu la CNN, Gomez a spus că „Primul Amendament nu ne permite nouă, FCC, să le spunem radiodifuzorilor ce pot difuza”. Ea a adăugat: „Am văzut clipul. El nu a făcut nicio afirmaţie nefondată, dar a făcut o glumă, una pe care alţii ar putea-o considera grosolană, dar care nu este nici ilegală, nici un motiv pentru ca trusturile să capituleze în faţa acestei administraţii. Acest lucru creează un precedent periculos”.

Sindicatele scenariştilor și actorilor, solidare cu Kimmel

Writers Guild of America West şi Screen Actors Guild au emis declaraţii în sprijinul lui Jimmy Kimmel după ce ABC a retras toate episoadele viitoare ale emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”, scrie Variety.

„Dreptul de a ne exprima opiniile şi de a fi în dezacord unii cu alţii – chiar şi de a deranja – este esenţa a ceea ce înseamnă să fii un popor liber. Acesta nu poate fi negat. Nici prin violenţă, nici prin abuzul puterii guvernamentale, nici prin acte de laşitate corporativă”, a transmis WGA.

Sindicatul actorilor (SAG-AFTRA) a adăugat că „societatea noastră depinde de libertatea de exprimare. Decizia de a suspenda difuzarea emisiunii Jimmy Kimmel Live! este un tip de suprimare şi represalii care pune în pericol libertăţile tuturor”.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

