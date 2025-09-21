Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk, organizată pe un stadion din Arizona. Donald Trump și JD Vance, printre participanți

Stiri externe
21-09-2025 | 09:18
Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat pe 10 septembrie, fiind împuşcat în gât în timp ce modera o dezbatere pe un campus universitar din Utah, în vestul ţării, un dramă care a reaprins profundele diviziuni politice americane.

Presupusul său ucigaş, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, şi-a explicat gestul în faţa apropiaţilor prin „ura” pe care, potrivit lui, Charlie Kirk o transmitea, au dezvăluit autorităţile locale.

Figură a dreptei MAGA („Make America Great Again”), Charlie Kirk îşi folosea milioanele de abonaţi de pe reţelele sociale şi intervenţiile sale în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump şi a-şi difuza ideile naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste în rândul tinerilor.

Înainte chiar de identificarea sau arestarea presupusului criminal, preşedintele american, care a recunoscut rolul lui Charlie Kirk în alegerea sa în noiembrie 2024, l-a calificat drept „martir al adevărului şi al libertăţii” şi a incriminat retorica „stângii radicale”.

Securitate maximă

Preşedintele american, vicepreşedintele său, foarte apropiat de Charlie Kirk, dar şi secretarul de stat Marco Rubio, ministrul apărării Pete Hegseth, fiul mai mare al lui Donald Trump, Donald Trump Jr, sau comentatorul ultraconservator Tucker Carlson vor lua cuvântul în cadrul acestui omagiu, care va începe duminică la ora 11:00 (18:00 GMT).

Văduva sa, Erika Kirk, care preia conducerea organizaţiei sale de tineret Turning Point USA, se va adresa, de asemenea, publicului prezent la State Farm Stadium din Glendale (sud-vest), cu o capacitate de 63.000 de locuri, extensibilă la peste 73.000.

„Vom avea două avioane pline cu personal de la Casa Albă, ceea ce arată cât de multe persoane a impresionat Charlie Kirk la cel mai înalt nivel al guvernului nostru”, a subliniat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a executivului american, Karoline Leavitt.

La Phoenix, în faţa sediului Turning Point USA, organizaţia de tineret fondată de Charlie Kirk, sute de persoane au defilat sâmbătă pentru a depune flori, steaguri cu stele sau baloane albastre, roşii şi albe.

Pe o distanţă de aproximativ o sută de metri, trotuarul era acoperit de omagii aduse influencerului în vârstă de 31 de ani, reprezentat în fotografii cu sloganul „Credinţă, Familie, Libertate”.

„Era un tânăr extraordinar, care ne-a fost luat mult prea devreme”, a declarat pentru AFP Patti Peteque, care a condus mai mult de 5 ore din Los Angeles pentru a-i onora memoria.

Cu şapca roşie „Make America Great Again” pe cap, această fostă poliţistă pensionată în vârstă de 53 de ani speră că Donald Trump va transmite un mesaj de unitate în cadrul ceremoniei de duminică, prevăzută să aibă loc într-un stadion din suburbia Glendale.

„Sper doar că va rezulta ceva bun din toate acestea, că oamenii vor fi mai toleranţi şi mai dispuşi să accepte dialogul, dezbaterea şi discuţia”, explică alegătoarea republicană.

Însă, întrebată despre suspendarea emisiunii umoristului Jimmy Kimmel, după comentariile în care acuza dreapta americană că exploatează politic moartea lui Kirk, ea a răspuns: „Stânga primeşte doar ceea ce merită. Cine a spus ceva când ne-am simţit cenzuraţi?”

Casa Albă şi-a exprimat săptămâna aceasta intenţia de a reprima ceea ce califică drept „terorism intern” de stânga, în urma asasinării lui Charlie Kirk.

Donald Trump a anunţat apoi că va clasifica mişcarea „Antifa”, care reuneşte grupuri de extremă stânga care se revendică de antifascism, ca organizaţie „teroristă”, fără a explica consecinţele juridice ale acestei decizii.

Adunarea a fost supusă unor măsuri de securitate stricte. Organizatorii au avertizat participanţii că nu vor putea intra cu genţi. Le-au cerut să vină îmbrăcaţi în una dintre cele trei culori ale drapelului american: roşu, alb sau albastru.

În loc să aducă flori, i-au invitat să facă o donaţie către Turning Point USA.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, charlie kirk,

Dată publicare: 21-09-2025 09:17

