Deși trailerele producției sugerează o atmosferă tensionată și un posibil scenariu apocaliptic, actrița a ales să mizeze pe ținute luminoase și sofisticate la fiecare apariție publică, potrivit Harpers Bazaar.

În ultimele săptămâni, nominalizata la Oscar a impresionat în ținute variate, de la un compleu din dantelă lila semnat Stella McCartney până la o rochie asimetrică Alaïa, cu volane ample care formau fusta.

La premiera din New York a filmului Disclosure Day, Emily Blunt a avut una dintre cele mai spectaculoase apariții de până acum. Stilizată de colaboratoarea sa de lungă durată, Jessica Paster, actrița a purtat o creație strălucitoare din colecția haute couture primăvară-vară 2026 semnată Tamara Ralph.

Ținuta a fost realizată integral într-o nuanță perlată, de la corsetul cu detalii sculpturale și forme inspirate de arhitectura Art Deco până la fusta maxi din material mătăsos, care a completat perfect look-ul elegant al vedetei.