Angajații din instituțiile medico-legale reclamă că domeniul lor e subfinanțat și mereu exclus din lista priorităților bugetare.

Reprezentanții Serviciului Județean de Medicină Legală Maramureș spun că veniturile lor, chiar și în forma actuală, nu reflectă volumul și condițiile grele de muncă din domeniu. Iar noile măsuri propuse ar înrăutăți și mai mult situația.

Nicoleta Pintican, medic primar legist, medic-șef al Serviciului Județean de Medicină Legală: "Întocmim acte medico-legale pe baza cărora justiția va acționa în cazuri penale sau civile. Până acum, medicina legală avea un spor de 55 până la 85%, urmează să avem 50%. Cadavrele vor fi la fel de infectogene, noxele cu care lucrăm vor fi la fel de toxice, iar impactul psihologic va fi același".

Medicii legiști le cer autorităților să reanalizeze măsurile propuse, ținând cont de specificul muncii lor.

Marcela Băltărescu, medic primar legist: "De-a lungul anilor, volumul de muncă în medicina legală a crescut foarte mult și, după cum se vede, salariile nu vor crește, dimpotrivă, vor scădea".

”Toată lumea să își imagineze cum se efectuează o autopsie”

Corina Platon, medic primar legist, Serviciul de Medicină Legală Maramureș: "Chiar dacă continuăm protestele, ne vom desfășura activitatea cu rigurozitate și integritate, așa cum știm și cum trebuie".

Și în Bistrița, angajații Serviciului de Medicină Legală au vrut să tragă un semnal de alarmă. Au ieșit la un protest spontan, în fața instituției.

David Olli, asistent-șef Medicină Legală Bistrița-Năsăud: "Lipsa finanțării corecte, care duce la lipsa reactivilor și a celor necesare pentru un proces echitabil în justiție, ceea ce duce automat la perturbarea actului de justiție".

Maria Furcea, medic IML Bistrița-Năsăud: ”Noi suntem o echipă mixtă, alcătuită din medici, farmaciști și asistenți, iar măsurile îi vor afecta în mod diferit pe fiecare dintre aceștia".

Corina Târnovan, asistent IML Bistrița-Năsăud: ”Protestăm deoarece lucrăm în condiții vătămătoare. Toată lumea să își imagineze cum se efectuează o autopsie".

Pe parcursul protestelor, au fost asigurate urgențele medico-judiciare.