Ministrul interimar, Diana Buzoianu, spune că a găsit construcții ilegale, dar și șezlonguri acolo unde oamenii ar fi putut face plajă gratuit, pe propriul prosop.

Mai mult, în zona de nord a litoralului, controlul a scos la iveală o conductă ilegală, folosită cel mai probabil pentru dejecții, care ajungeau direct în mare.

Prezentă la PRO Verde, Buzoianu a amintit că a descoperit, în anii trecuți, mai mulți operatori economici care făceau bani din șezlonguri, inclusiv pe sectoare de plajă care nu erau închiriate. Aceștia și-au înșirat șezlongurile pe zona de nisip destinată turiștilor care vor să facă plajă gratuit, pe prosop.

Diana Buzoianu: “Anul trecut, a fost un dezmăț în care chiar și pe terenurile care nu fuseseră închiriate, operatorii au venit, pur și simplu, și-au pus șezlongurile ca și cum și le-ar fi pus în grădina lor proprie. Și au rămas și au făcut profit pe baza acestora.

Ramona Țintea: Și veți înăspri controalele?

Diana Buzoianu: Da, deja am ridicat șezlonguri care erau puse ilegal”.

În zona de nord a litoralului n-au dispărut doar șezlongurile în plus, ci și beach-barurile ridicate ilegal pe plajă.

“Am desființat undeva la peste 100 de construcții ilegale. Am lăsat beach-barurile care respectau legislația pentru că, acolo unde era respectată legea nu ai ce să reproșezi operatorilor economici”, a explicat Diana Buzoianu.

Conductă cu dejecții care se scurgeau direct în mare

În interviul acordat la PRO Verde, Diana Buzoianu a vorbit și despre o conductă descoperită recent în zona de nord a litoralului, care nu avea autorizații. Deși în momentul controlului nu era folosită, autoritățile suspectează că deversa dejecții direct în mare.

Cu ocazia controlului, autoritățile au descoperit că țeava ducea către o construcție ilegală.

Diana Buzoianu: Nu are toate autorizațiile și înțelegem că tocmai au fost făcute plângeri. ISC-ul face tot felul de analize, pentru că - dacă este o construcție ilegală - și ea va trebui să fie dărâmată.

Ramona Țintea: Dar ce fel de construcție era? Era un bloc sau altceva?

Diana Buzoianu: Nu, nu era un bloc, asta cu siguranță, nu era un bloc. Dar da, asta arată încă o dată cum acolo unde nimeni nu s-a uitat, s-au putut construi ilegal, s-au lăsat tot felul de țevi ilegal, puse stații GPL ilegal, fose îngropate ilegal…

Autoritățile susțin că verificările vor continua pe întreg litoralul pentru a identifica eventuale situații similare.