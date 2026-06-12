Rusia își extinde prezența militară în apropierea frontierelor cu Finlanda, Norvegia și statele baltice, au declarat pentru publicație șefi ai serviciilor de informații nordice și ofițeri militari de rang înalt care au dorit să își păstreze anonimatul.

Amenințarea unui atac rus este cea mai mare în următorii unu până la trei ani, deoarece Europa se află încă în procesul de consolidare a propriilor capacități de apărare, chiar dacă perioada este una dificilă și pentru Rusia, au afirmat sursele.

„Va fi un război care se va desfășura în toate dimensiunile. Se va desfășura pe uscat, în aer, pe mare, în spațiu și în spațiul cibernetic”, a declarat maiorul Brian Nissen.

Documentele NATO din anul precedent și evaluările amenințărilor realizate de mai multe state europene arată că riscul este în creștere, a relatat DR.

Suedia: Rusia își consolidează forțele pentru un posibil conflict

Serviciile de informații militare suedeze au evaluat că Rusia și-a intensificat concentrarea de trupe de luptă în pregătirea unui potențial conflict.

„Nu credem că sunt staționați acolo doar de formă. Este vorba despre a fi capabili să înfrunte NATO într-un conflict mai amplu ulterior”, a declarat șeful serviciilor de informații suedeze, Thomas Nilsson.

The Telegraph a publicat, pe 11 iunie, imagini satelitare geolocalizate ale instalațiilor militare rusești identificate în apropierea frontierei NATO.

Imaginile dezvăluie noi cazărmi, cantine și depozite în apropierea mai multor sectoare ale graniței dintre Rusia și Finlanda. De asemenea, este în curs de construire o nouă bază militară lângă Novaya Vilga, în regiunea Karelia, Rusia.

În apropierea frontierei dintre Estonia și Rusia este observată o prezență sporită a vehiculelor militare, iar o bază militară din exclava rusă Kaliningrad își extinde efectivele, potrivit The Telegraph.