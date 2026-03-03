Rochia actriței a fost un model negru, fără bretele, mulat, până la gleznă, cu un detaliu aplicat în partea din față care crea efectul vizual al unei cozi de crocodil, potrivit Yahoo News.

O creație spectaculoasă, cu mii de cristale

La spate, un „norișor” din tul alb era prins asemenea unei trene ample. Materialul din plasă a fost brodat cu 8.500 de mimoze negre și peste 11.000 de cristale, potrivit brandului. În total, ținuta a necesitat peste 7.700 de ore doar pentru broderie.

Părul actriței a fost prins într-un coc jos, la ceafă, confirmând că bobul prezentat săptămâna trecută a fost, de fapt, o perucă. Pentru un plus de strălucire, Moore a purtat peste 95 de carate de diamante Harry Winston.

Colierul său, realizat cu șiruri de diamante în cascadă, a totalizat 73,54 carate, în timp ce cerceii cu trei rânduri au avut 12,32 carate. Actrița a completat look-ul cu un inel cu diamant de 7,61 carate, precum și cu un inel crossover de 1,72 carate. Celelalte accesorii — pantofii negri și clutch-ul — au fost, de asemenea, semnate Schiaparelli.

