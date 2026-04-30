Se relatează că Jennifer Rauchet ar fi purtat o rochie asemănătoare cu una listată pe Shein pentru aproximativ 39€ (și similară cu alta de pe Temu la jumătate de preț), potrivit The Guardian.

Reacții și contradicții politice

În mod previzibil, reacțiile nu au întârziat. Shein este un gigant al modei rapide din China, iar Temu este echivalentul local al Amazon – în timp ce Hegseth promovează naționalismul și politica „America first”. SUA continuă, de asemenea, un război comercial cu China, iar soțul lui Rauchet a vorbit deschis despre amenințarea pe care o vede în această țară.

Valuri de reacții online

Totuși, reacțiile – și reacțiile la reacții – au devenit mai complicate decât te-ai aștepta de la o rochie cu un umăr gol și aplicații strălucitoare, mai ales că o variantă aproape identică costă aproximativ 90€ pe AliExpress. Pe de o parte, influencerița Ella Devi, autointitulată „socialistă mondenă”, a scris pe X: „soția lui

Peter Hegseth a purtat o rochie de pe Temu la cina de la Casa Albă (nu glumesc)”. Postarea a strâns peste 6 milioane de vizualizări. Într-un ton mai analitic, contul de monitorizare a industriei modei Diet Prada a transmis către cei 3,4 milioane de urmăritori: „Soția lui Pete Hegseth a purtat fast fashion din străinătate... în ciuda ideologiilor naționaliste ale partidului său.”

Alții au criticat însă această indignare. Activista de extremă dreapta Laura Loomer a sărit în apărarea lui Rauchet: „Arată uimitor. Credeam că stânga e despre ‘taxarea bogaților’? Acum criticați pe cineva că nu a cheltuit 9.000€ pe o rochie pe care o va purta o singură dată.”