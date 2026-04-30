După o discuție telefonică avută cu Vladimir Putin, Donald Trump a estimat că războiul din Iran și cel din Ucraina s-ar putea încheia în același timp, și asta în curând. Însă noi bombardamente rusești au distrus blocuri și o grădiniță din Odesa, iar prețul petrolului spulberă noi recorduri.

Barilul de țiței Brent a trecut de 126 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani.

Conflictul din Iran a fost unul dintre subiectele de discuție abordate de președintele Trump cu Vladimir Putin.

Donald Trump: „Nici el (Putin) nu vrea ca Iranul să aibă arma nucleară. Mi-a spus că ar vrea să se implice în chestiunea uraniului îmbogățit, că ne poate ajuta să-l obținem. I-am răspuns „aș vrea mai degrabă să te implici în încheierea războiului cu Ucraina. Înainte să mă ajuți pe mine, vreau să închei războiul tău”. Cred că unii oameni i-au îngreunat încheierea unei înțelegeri (cu Ucraina). I-am sugerat un mic armistițiu”.

Yuri Ușakov, consilier pentru politică externă al președintelui rus: „Vladimir Putin și‑a informat omologul american cu privire la disponibilitatea sa de a declara un armistițiu pe durata celebrărilor de Ziua Victoriei”.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Partea rusă spune că discuția a durat peste o oră și jumătate și atmosfera a fost una profesională. În același timp, rușii afirmă că Vladimir Putin i-a transmis clar președintelui Donald Trump că rușii își vor atinge obiectivele în cadrul a ceea ce ei continuă să numească „operațiunea militară specială” în Ucraina. Rușii susțin că ar prefera să realizeze acest lucru prin canale diplomatice”.

Dar președintele american insistă că Putin vrea încheierea războiului.

Reporter: Ce război credeți că va fi încheiat primul?

Donald Trump: Nu știu, poate se vor termina în același timp.

Apoi, președintele american a părut să încurce războiul din Ucraina cu cel din Iran.

Donald Trump: „Cred că, din punct de vedere militar, Ucraina este învinsă. Aveau 159 de nave. Toate sunt acum pe fundul apei”.

Pe de altă parte, în contextul în care barilul de țiței Brent a atins maximul ultimilor patru ani, Donald Trump susține ca strategia blocadei instituite asupra porturilor iraniene funcționează.

Reporter: Domnule președinte, cât timp sunteți dispus să mențineți blocada?

Donald Trump: Păi, blocada asta e o mișcare de geniu, nu? Și e foarte simplu de aplicat. Arată cât de bună este Marina noastră. Nimeni nu poate trece de noi. Acum așteptăm să strige (iranienii) „Gata! Nu mai putem!”, să ne transmită că se predau.

Reporter: Credeți că blocada acționează suficient de rapid pentru a-i face pe iranieni să negocieze programul nuclear ori credeți ca va fi nevoie de încă un val de bombardamente?

Donald Trump: Nu știu, depinde. Discutăm chiar acum cu ei, dar nu mai zburăm 18 ore (până în Pakistan) ca să ne dea o foaie de hârtie (cu propuneri), care sunt din start nesatisfăcătoare. E ridicol. Se poate comunica foarte ușor la telefon. Nu va fi niciun acord dacă Iranul nu acceptă să renunțe la armele nucleare.

Potrivit celor de la Axios, joi seară, responsabilii militari îi vor prezenta președintelui Trump opțiuni pentru o eventuală reluare a acțiunilor militare împotriva Iranului. Comandamentul Central al armatei americane a pregătit un plan pentru o serie de lovituri "scurte și puternice" asupra Iranului, care ar include probabil ținte de infrastructură.

Un alt scenariu s-ar concentra pe preluarea controlului asupra unei părți din Strâmtoarea Ormuz pentru a o redeschide traficului comercial. O astfel de operațiune ar putea implica forțe terestre. În sfârșit, a treia opțiune, care ar putea fi discutată în cadrul briefingului, este o operațiune a forțelor speciale pentru a confisca stocul de uraniu puternic îmbogățit al Iranului.