Shutdown-ul” parţial a avut la origine un dezacord profund între republicani şi democraţi cu privire la practicile poliţiei care se ocupă de imigrare, ICE. Textul trebuie acum să fie promulgat de Donald Trump, relatează AFP.

Finanţarea Departamentului american pentru Securitate Internă (DHS) a expirat pe 14 februarie, în lipsa unui acord între democraţi şi republicani în Congres. De atunci, mii de funcţionari federali au fost în şomaj tehnic, în timp ce aceia cu funcţii esenţiale au continuat să lucreze.

În timpul unui „shutdown”, salariile funcţionarilor afectaţi sunt îngheţate. Din acest motiv, mulţi funcţionari aleg să se declare bolnavi sau chiar să demisioneze, mai degrabă decât să lucreze fără salariu. Este cazul, în special, al TSA, agenţia responsabilă de controalele de securitate în aeroporturi.

În primele săptămâni ale paraliziei bugetare, transportul aerian a fost puternic perturbat în Statele Unite, unele aeroporturi raportând cozi care puteau dura chiar şi câteva ore. Pentru a remedia parţial această criză, Donald Trump a dat instrucţiuni să se deblocheze fonduri şi să fie plătiţi agenţii DHS. Dar Casa Albă a avertizat recent că aceste fonduri excepţionale se vor epuiza în curând, iar teama de un haos în aeroporturi a reapărut.

La sfârşitul lunii martie, senatorii republicani şi democraţi au aprobat finanţarea majorităţii bugetarilor din DHS, cu excepţia poliţiei de imigrare (ICE) şi a poliţiei de frontieră (CBP). Democraţii solicită reforme importante ale practicilor acestor agenţii după moartea a doi americani ucişi de agenţi federali în Minneapolis, în ianuarie.

Însă republicanii din Camera Reprezentanţilor au respins acest text al Senatului, reafirmându-şi sprijinul pentru ICE şi CBP şi propunând un proiect de lege care ar finanţa DHS în ansamblu pentru 60 de zile, timp în care să continue negocierile cu democraţii.

Camera a adoptat în cele din urmă joi, în unanimitate, textul Senatului, dar are în vedere un alt text care nu ar avea nevoie de voturile democraţilor pentru a finanţa ICE şi CBP pe o perioadă de trei ani.