”Declasificăm peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de tranziţie din arhivele MAE. Alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai, corespondenţa cu URSS - toate acestea ies din sertarele in care au stat peste 30 de ani şi vor fi publice”, anunţă, joi seară, pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Aceasta apreciază că ”românii au dreptul să ştie cu adevărat istoria tranziţiei României”.

”Prea multe lucruri au rămas prea mult timp nespuse, neclare, iar în aerul închis al lipsei de informaţii cresc conspiraţiile şi neîncrederea. Transparenţa nu mai este doar despre trecut, ci despre lecţii învăţate şi despre baza de memorie colectivă pe care putem construi viitorul. Documentele despre cum s-a reaşezat politica externă a României după 1989 aparţin istoriei, cercetătorilor, societăţii. Nu sertarelor din subsol”, a mai transmis ministrul de Externe.

Aceasta explică faptul că este vorba despre 5.376 de dosare, păstrate în 768 de mape de arhivă, ocupând aproximativ 100 de metri liniari de raft.

”Este cea mai consistentă tranşă de documente diplomatice scoase de sub clasificare după cele de dinainte de 1989 şi acoperă o perioadă de inflexiune în istoria noastră recentă”, a mai declarat minsitrul de Externe.

Aceasta anunţă şi câteva titluri de dosare:

„Reacţii în URSS faţă de Revoluţia din 22 decembrie 1989"

„Reunificarea Germaniei (1990)"

„Relaţii bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai"

„Tratat de colaborare, bună vecinătate şi amiciţie cu URSS"

”Aceste documente nu mai au încadrarea de secret de stat de peste un deceniu. Au fost ţinute, totuşi, departe de public ca secrete de serviciu. Schimbăm asta an cu an şi vom continua procesul, inclusiv cu paşi viitori de digitalizare şi publicare. O democraţie matură nu se teme de propria istorie. O publică spre consultare cetăţenilor şi o studiază”, a adăugat ministrul de Externe.

Oana Ţoiu precizează că Proiectul de Hotărâre de Guvern este de astăzi în transparenţă decizională pe siteul MAE.