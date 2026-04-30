De câteva săptămâni, numele antrenorului german în vârstă de 58 de ani circulă totuşi printre opţiunile lui Florentino Pérez pentru a începe un nou ciclu şi a-i succeda lui Alvaro Arbeloa.

După ce a părăsit Liverpool în vara anului 2024, Klopp ocupă în prezent funcţia de director global de fotbal în cadrul grupului Red Bull, dar se zvoneşte în mod regulat că ar putea reveni pe banca de antrenori în cazul unei oportunităţi de nerefuzat.

Potrivit AS, Klopp a respins în ultimele luni ofertele venite din partea mai multor conduceri, animat de o singură dorinţă: să nu se grăbească sub nicio formă.

Bucuros că nu mai suportă presiunea zilnică a unui club, el s-ar vedea însă preluând conducerea naţionalei germane. Dar, din nou, AS precizează că nu este deloc grăbit şi că „respectă foarte mult munca” lui Julian Nagelsmann, sub contract până în 2028 şi foarte aşteptat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite.

La Real, ideea de a-l aduce pe Klopp nici măcar nu ar fi fost luată în considerare, în timp ce se aşteaptă mari schimbări în această vară, după un sezon încheiat fără un titlu important (cu excepţia unei reveniri spectaculoase în Liga).

După cum a dezvăluit RMC Sport, conducerea clubului merengue se gândeşte în special la Didier Deschamps, al cărui mandat la cârma echipei naţionale a Franţei se va încheia la finalul Cupei Mondiale. Un alt nume care a apărut în ultimele ore: José Mourinho.

Conform informaţiilor de la The Athletic, portughezul, care a antrenat Realul între 2010 şi 2013 şi se află astăzi la Benfica, ar fi chiar favoritul lui Florentino Pérez.