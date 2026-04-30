Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că Metro Cash & Carry România SRL a iniţiat, din motive de protecţie preventivă a consumatorilor, rechemarea produsului Fine Life Arahide Decojite Prăjite, 2 kg.

Potrivit instituţiei, produsul, distribuit de SC Depal SRL, are codul de bare 5948792056308 şi face parte din lotul LA 347, cu data de expirare 13 noiembrie 2026.

Motivul rechemării îl reprezintă detectarea prezenţei de aflatoxine peste limitele admise.

Clienţii sunt sfătuiţi să nu consume produsul şi să îl returneze la comerciantul de la care a fost achiziţionat până în 30 mai.

Aflatoxinele sunt toxine produse de anumite tipuri de mucegaiuri, în special la porumb, alune şi alte seminţe, având efecte nocive asupra sănătăţii.