Anul acesta, ornitologii au identificat opt perechi care au început să cuibărească pe teritoriul României, față de cele trei de anul trecut.

Exemplarele sunt monitorizate de specialiști de la noi, ajutați de colegi din Ungaria și Serbia, dar și de voluntari.

Câteva perechi de acvile de câmp și-au făcut cuiburi în zona de vest a țării noastre, în apropierea graniței cu Ungaria. Se pare că s-au acomodat, spre bucuria ornitologilor, care anul acesta au numărat opt perechi de acvile, adică 16 exemplare.

Bărbos Lorinc, biolog: „Aceste date sunt importante pentru conservarea speciei. Este un prădător de vârf care contribuie esențial la reglarea populațiilor, speciilor aflate pe nivelul inferior al lanțului trofic, speciile pe care le consumă.”

Fekete Zsuzsanna, responsabil comunicare, Asociația „Grupul Milvus": „Colegii mei au petrecut foarte mult timp pe teren și în perioada următoare se vor întoarce în aceste locuri să vadă practic câte ouă, câte au eclozat și câți pui au părăsit cuibul.”

Ornitologii au încercat să afle și ce anume amenință existența acestor păsări în țara noastră.

Papp Tamas, ornitolog: „Cea mai mare problemă a speciei este că nu există practic loc de cuibărit. Lipsa copacilor este un obstacol foarte mare, agricultura intensivă, iarăși, împiedică să găsească destul de multă hrană, însă pericolele din care pasărea poate muri sunt electrocutarea prin liniile de medie tensiune. Am avut și caz de otrăvire în zona Salontei.”

În județul Arad, a fost montat un cuib artificial între 2 plopi, pe o structură metalică, la 19 metri înălțime. În interior au fost puse crengi, astfel încât locul să semene cât mai bine cu un cuib natural.

Acvila de câmp a reapărut în România în anul 2016, după ce vreme de o jumătate de secol a fost considerată dispărută. În Europa, cele mai multe exemplare se află în Ungaria și o parte în Slovacia, dar și așa sunt foarte puține, spun ornitologii.