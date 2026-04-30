PSD pleacă, privilegiile cad. Guvernul Bolojan desfiinţează cumulul pensie-salariu. Au trecut patru zile de când miniştrii PSD au părăsit Guvernul şi au declanşat o criză politică. Între timp, Executivul şi-a continuat activitatea. Azi, Guvernul Ilie Bolojan a adoptat proiectul de lege care pune capăt unui abuz vechi: pensionarii cu pensii de serviciu, pensii speciale, acordate prin lege specială, nu prin contribuţie, nu vor mai putea cumula integral pensia cu salariul la stat”, scrie PNL într-o postare pe Facebook.

Liberalii mai arată că, cine vrea să rămână angajat în sistemul bugetar va păstra doar 15% din pensia specială pe durata angajării.

”Nu e o măsură împotriva pensionarilor. Este o măsură împotriva unui privilegiu: cel al omului pensionat la 50 de ani, reangajat a doua zi la stat, care încasează simultan pensie specială şi salariu din fonduri publice, în timp ce alţii, fără niciun venit alternativ, riscă să fie daţi afară prin reduceri de personal. Tocmai asta deranjează. Guvernul condus de Ilie Bolojan atinge reţelele de privilegii pe care PSD le-a construit şi le-a apărat ani de zile. De aceea vrea PSD să dea jos acest guvern, pentru că îşi face treaba.